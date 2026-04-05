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虎航工會籲「71歲掌摑婦納黑名單」　公司提具體保護措施

▲虎航女乘客掌摑空服員，降落後遭航警帶走。（圖／網友提供）

▲虎航女乘客掌摑空服員，降落後遭航警帶走。（圖／網友提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，發生一名張姓女乘客不滿空服員碰撞，竟出手掌摑空服員，引發譁然。台灣虎航企業工會昨天深夜發表聲明表達譴責，呼籲公司提出具體保護措施，並將該旅客加入黑名單。

台灣虎航IT753航班3日晚間自日本福島飛往桃園航班，在飛機準備降落時，一名張姓女乘客起身疑似穿鞋，遭空服員巡查時不慎碰觸，儘管空服員立即道歉，並詢問是否需要醫療協助，張女卻情緒激動，不僅對空服員大聲咆哮，更出手掌摑空服員，目前全案移請航警局刑警大隊偵辦。

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台灣虎航企業工會表示，施暴者於機上公然對執勤人員施以肢體攻擊行為，不僅嚴重侵害人身安全與尊嚴，更已逾越社會基本底線，絕非任何情緒或理由所能合理化。

工會指出，嚴正要求加害人為其行為負起全部法律責任，勿企圖規避或淡化其暴力事實，將全力支持會員採取法律行動，捍衛自身權益，並提供必要的協助與支持，與會員站在同一陣線，爭取應有的公義與尊嚴。

工會也呼籲，台灣虎航面對員工於執勤期間遭受暴力攻擊事件，應積極介入處理，提出具體且明確的保護措施，同時也強烈要求公司將此旅客加入黑名單，拒絕載運，以維護第一線員工的工作安全。

工會強調，保障第一線人員人身安全與執勤尊嚴，為企業最基本責任，面對暴力不該沉默退讓，工會將持續追蹤此案進展，並採取一切必要行動，確保會員權益與職場安全不被踐踏。

台灣虎航表示，事件第一時間已通報機長，並由地面人員通知機場航警。班機降落桃園機場後，航警隨即登機將該名旅客帶走調查。虎航強調，公司一向以「飛安第一」，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

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