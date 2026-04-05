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連假報復性消費後好心痛？極簡專家分享「高質感省錢術」

▲▼省錢,清明節,極簡,旅遊,學習,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲極簡主義者建議將預算從瑣碎的物質慾望轉向能豐富心靈的「體驗」，例如與家人享受一頓高品質的聚餐或安排一場深度旅行，反而更能獲得長久的幸福感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同)

記者張芳瑜／綜合報導

清明、兒童節四天連假進入倒數階段，不少民眾在經歷了幾天的出遊踏青與家族聚餐後，放鬆之餘，翻開帳單或許也開始為這幾天的「報復性消費」感到荷包失血。面對連假後的開支檢視與即將到來的新生活挑戰，日本網站《Trill》文章中提到，極簡主義者mini分享了她的省錢心法。她認為，真正的理財並非一味地刻苦禁欲，而是學會落實「錢要花在刀口上」，透過有意識地分配開銷，即便在享受高品質生活的同時，也能輕鬆找回財務平衡。mini表示：「在值得的事情上奢華，在瑣碎的事物上節約，這就是維持生活質感的祕訣。」

將預算投入在能創造價值的「體驗」

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mini主張，物質帶來的豐足感往往轉瞬即逝，因此她更願意將金錢投資在「體驗」而非物品上。

1、每月一次的精緻外食

在飲食方面，mini平時以居家自炊為主，兼顧健康與省錢。但每個月她會安排一次「美食日」，對這餐的支出毫不手軟。「在珍貴的外食機會裡，我和先生會選擇法式料理或壽司，盡情享受平時吃不到的高級美味。去飯店、料亭或百貨公司等優質空間，感受職人服務與道地風味，不僅能提升感官敏銳度，更是日常生活的動力來源。」

▲▼省錢,清明節,極簡,旅遊,學習,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、創造回憶的深度旅遊

mini平時沒有漫無目的逛街的習慣，也不會隨意購買生活雜物。她省下零星支出，轉而重視一年幾次的旅行。「透過旅行感受前所未有的文化衝擊、親眼見證大自然的壯麗或歷史建築的脈絡，這些能量會轉化為生命力。雖然沒有帶回實體的紀念品，但心中的收穫卻更豐富。」

▲▼省錢,清明節,極簡,旅遊,學習,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、提升自我的學習投資

她認為，學習專業技能或考取證照是絕對值得的開銷。「知識與教養是別人搶不走的財產，還能增加自我肯定感。無論是嚴肅的進修，或是透過藝術、工藝品培養美感，這些累積最終都能實質提升個人的價值。」

▲▼省錢,清明節,極簡,旅遊,學習,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

日常習慣微調，細沙也能成塔

在「節流」方面，mini則專注於日常微小細節的累積。

集中空間使用冷暖氣：夏、冬兩季開空調時，mini會讓全家人盡量待在同一個房間，避免能源浪費。假日白天她會選擇去圖書館等公共設施，並利用夜間電費較便宜的時段處理家務，有效控制電費支出。

簡化妝髮造型：她追求簡單的護膚與淡妝，固定使用慣用品牌的保養品，避免在藥妝店猶豫不決而產生衝動購物。此外，她將長髮剪短，不僅節省了吹風機的電費，也減少了造型品的使用量。

▲▼省錢,清明節,極簡,旅遊,學習,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活化的運動減重：當需要減重時，mini不選擇昂貴的健身房或減肥藥，而是從飲食與走路著手。她曾靠著「澱粉減半」與「每天步行一萬步」，在三個月內成功瘦下5公斤，既省錢又養成了健康的運動習慣。

思考金錢最後為你留下了什麼？

每個人對於「價值」的定義不同。mini建議，當你在猶豫該不該花錢時，不妨問問自己：「這筆支出最後會產生什麼成果？」對mini而言，體驗大於一切；但如果你能從高品質的物品中獲得持久的感動，那也是一種價值。只要在花錢前多想一步，思考這份支出能為人生帶來什麼樣的回饋，自然能找到最適合自己的理財平衡點。

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