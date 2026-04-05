國籍航空指定航線77折起　飛日韓泰均免萬元

▲各航空公司陸續推出機票優惠。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

民眾出國熱度未減，今年更有多達9個連續假期，各航空公司陸續推出機票優惠，長榮航空指定航線77折起，飛日本、韓國及東南亞均免萬元；星宇航空推台中航線82折起，飛宮古島7,342元起

長榮航空

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長榮航空2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，即日起至4月20日，購買8月31日前從台灣出發指定航線77折起，包括桃園－曼谷來回4,695元起（未稅）、桃園－釜山來回6,245元起（未稅）、桃園－神戶來回8,381元起（未稅）、桃園－東京來回9,865元起（未稅）。

另外，美澳航線包括桃園－布里斯本來回17,024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回23,738元起（含稅），桃園－舊金山來回24,349元起（含稅）。

星宇航空

星宇航空即日起至5月15日推出「台中線上旅展」，台中出發全航線，包括東京、高松、熊本、沖繩、神戶、宮古島（下地島）、釜山、峴港、富國島及澳門，最低82折起，其中，東京航線13,949元（含稅）起、熊本航線9,625元（含稅）起、宮古島（下地島）7,342元（含稅）起。

越捷航空

越捷航空即日起至4月12日透過官網或官方App預訂Deluxe機票，輸入優惠碼「DLX10」，即可享台北／台中／高雄往返河內、胡志明市或富國島航線9折優惠；另外，輸入「DLX15」，則可享越南國內航線85折優惠，適用旅遊期間為即日起至8月31日。