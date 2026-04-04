嘉義地檢聯合稽查　確保清明連假物資穩定供應

▲▼ 嘉義地檢署陳靜慧主任檢察官偕同調查局嘉縣調站、嘉縣經發處、政風處、消保官及嘉縣警局赴轄區賣場、超市辦理聯合稽查 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為保障清明連假期間民生物資供應穩定，避免不法業者趁機囤積或哄抬價格，臺灣嘉義地方檢察署今日（4日）下午由蔡宗熙檢察長指派陳靜慧主任檢察官，率領嘉義縣政府、消保官及警調單位，針對轄內大型賣場與超市展開聯合稽查，第一線守護民眾消費權益。

本次稽查重點聚焦於連假需求量大的塑膠袋、免洗包材等民生必需品。現場實地檢視結果如下：

供應現況： 除部分花袋需約一週到貨時間外，其餘各類塑膠製資材庫存充足、管道暢通。

價格走勢： 零售價格維持穩定，未發現異常漲價現象。

嘉義地檢署強調，若業者有違法囤積或不當抬價行為，將依法究辦：

適用法律： 《刑法》、《公平交易法》及《社會秩序維護法》。

官方呼籲： 業者應守法自律，切勿因一時私利挑戰法律底線，共同營造公平透明的消費環境。

蔡宗熙檢察長指出，「民生無小事」，嘉檢將持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，並採取以下兩大策略：

預防端： 結合消保單位即時監控，確保民眾不被轉嫁不合理成本。

執法端： 若發現損害大眾福祉之不法事證，必將嚴查速辦，絕不寬貸。

嘉義地檢署承諾： 將做民眾最堅實的後盾，確保民生物資不斷鏈、不異常漲價，讓每一位縣民都能安心度過連假。