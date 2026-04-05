驚悚瞬間曝！　美汽車「狂催油門」撞遊行人群

▲汽車突然失控衝撞遊行隊伍。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國路易斯安那州4日發生一起驚悚車禍，當地正在舉辦年度「寮國新年節」（Lao New Year Festival）慶祝遊行時，一輛汽車突然失控衝撞遊行隊伍，造成至少15人受傷，其中數人傷勢嚴重，現場慘叫聲不斷。目前肇事駕駛已遭警方拘留，初步調查顯示，該名駕駛疑似在神智不清的情況下開車，且車內還被搜出開過罐的酒精飲料。

引擎瘋狂空催 目擊者：他直接朝人群撞過去

綜合外電報導，這起事故發生在路州伊比利亞郡（Iberia Parish）的瀾滄村（Lanxang Village），當地聚集了數百戶寮國裔家庭，每年慶典都會吸引數千人參與。目擊者安德森（Eli Anderson）餘悸猶存地表示，事發當時他距離被撞地點僅有幾英尺，他看見一名男子坐在車內瘋狂空催油門，隨後便加速衝進人群。

安德森描述，「我本來以為他是想加入遊行，因為那輛車外型不錯且引擎聲很大，沒想到他越開越近，再次催動引擎後，就直接朝每個人衝撞過去。」他甚至目擊一輛高爾夫球車被撞飛，車上的人當場噴飛，「那一刻我的大腦一片空白，只想著：『這真的發生了嗎？』」

BREAKING: Person drives vehicle into Lao New Year’s Parade in New Iberia, Louisiana; multiple people injured, per officials. pic.twitter.com/HVXOFY2Tz4 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 4, 2026

57歲駕駛落網 車內竟搜出「開瓶酒精飲料」

伊比利亞郡警長辦公室發言人梅蘭森（Rebecca Melancon）指出，肇事駕駛是一名來自珍納瑞特（Jeanerette）的57 歲男子。州警在聲明中表示，該名男子被捕時顯現出明顯的藥物或酒精影響跡象，隨後被關押至伊比利亞郡監獄。

據悉，該名駕駛面臨多項指控，包括酒駕/藥駕、一級過失傷害、危險駕駛，以及在車內放置已開封酒精飲料。不過，警方初步調查後認為，這起事件似乎並非「蓄意行為」，目前正進一步釐清肇事主因。

慶典慘變悲劇！現場音樂節目全面取消

根據社群媒體上流傳的驚悚畫面顯示，遊行路線旁的溝渠停著一輛受損車輛，多名消防員正合力照料一名被困在車底的民眾，現場多人倒地等待救護。阿卡迪亞救護機構（Acadian Ambulance）證實，已將13名傷者送往醫院，其中2人傷勢危急，是由醫療直升機緊急載往大型醫院搶救。

路易斯安那寮國新年節主辦單位隨後發表聲明，對於這起悲劇深感痛心。由於目前所有的維安警力都已投入處理車禍現場，主辦方宣布4日晚間的音樂節目全面取消，5日是否繼續舉行活動，將視現場維安人力恢復狀況而定。

路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）與檢察總長穆里爾（Liz Murrill）也紛紛在X發文，表示正為受害者與其家屬祈禱，並承諾將全力支援後續的執法調查。