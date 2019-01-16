剖析「習五條」　劉結一《求是》刊文：堅決粉碎台獨　

▲國台辦主任劉結一出席《告台灣同胞書》40年紀念大會致詞。（圖／翻攝自央視直播畫面）

記者蔡浩祥／北京報導

今年是大陸《告台灣同胞書》40周年，國台辦主任劉結一今在中共黨刊《求是》刊登署名文章，除細數1993年「辜汪會談」以來，兩岸關係發展歷程、學習中共總書記習近平重要講話精神，對台獨則是不假辭色地痛批，「如果『台獨』勢力膽敢鋌而走險，必將遭到堅決粉碎」。

這篇名為「做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南—深入學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神」文章，是劉結一今年首篇署名文章，刊於《求是》雜誌2月號。

值得關注的是，劉結一在「九二共識」的詮釋，以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」稱之。

文章指出，習近平的重要講話，是指引新時代對台工作的綱領性文件，為新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

劉結一在文中不忘提及「習核心」，強調在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係發展主導權主動權，引領兩岸關係克難前行，不斷取得突破性進展。

除確立黨中央領導，劉結一認為，習近平的重要講話有五點核心要義，分別是深刻揭示台灣前途命運與民族偉大復興的內在聯繫、深刻昭示了兩岸關係發展和祖國必然統一的歷史大勢、鄭重提出了新時代堅持「一國兩制」、推進祖國和平統一的重大政策主張。

還有充分體現了對台灣同胞利益福祉的關心關懷、鮮明表達了堅決反對「台獨」分裂、外來干涉的嚴正立場。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／取自微博）

同時，劉結一也在文中提出，要「奮發有為」做好新時代對台工作，並提出五項工作要點，分別是團結台灣同胞共謀民族復興、扎實推進祖國和平統一進程、堅持深化兩岸融合發展、持之以恆做台灣人民工作、堅決反對「台獨」分裂行徑。

劉結一強調，「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護台海地區和平穩定。如果『台獨』勢力膽敢鋌而走險，必將遭到堅決粉碎」。