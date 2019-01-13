畫面曝光！出隧道疑「閃白」失控撞護欄　車頂掀3人拋飛1人慘死

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記者陳豐德／新北報導

一輛轎車於12日下午2時許行經國道3號南下29.1公里處，剛駛出碧潭隧道時，疑似眼睛無法適應光線後失控，車輛自撞護欄，強大衝擊力導致車體碎裂，駕駛與乘客共3人被拋飛，其中2名女子身受重傷，駕駛當場失去生命跡象，經緊急送往新店耕莘醫院救治後仍宣告不治，事故原因仍待國道警方釐清。

國道警方調閱後車行車錄影器後發現，當時45歲陳姓駕駛開著銀白色的小客車行經國道3號碧潭隧道時，才剛出隧道卻突然失控，直接撞上左側護欄，整輛車失控旋轉後波及後方車輛，後方轎車被撞至右側車道後翻滾了一整圈，現場汽車碎片散落一地。

▼轎車車頂掀開車內駕駛乘客慘遭拋飛。（圖／記者陳雕文翻攝）



而陳男駕駛的銀色轎車車頂當場被掀開，被拋出車外後受到重創，警消獲報趕抵時，其已經失去生命徵象，另外兩名年約40歲、60歲的女子則是意識清醒，3人送往醫院急救後，陳男仍於下午3時許宣告不治。

交通部運輸研究所把光線影響車禍歸納3大項目，有自然光、早晨、夕陽光，還有進出隧道、涵洞等地方。開車出隧道時，明暗轉換之間大約需要2秒鐘，駕駛從黑暗的隧道內離開時眼睛需要時間調整影像，否則只會看到眼前一片白茫茫，唯一解決方法就是放慢車速，才能掌控好車子的行進路線及角度。

▼車禍發生地點就在剛出隧道不到10米處。（圖／記者陳雕文翻攝）



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