影／「癌細胞擴全身」重聽父擺攤苦賺百元…突住院淚養家：等我們有錢

生活中心／台中報導

台中一名49歲李姓大哥罹患腎臟癌，癌細胞過多，擴散至肝、肺、淋巴等，導致無法開刀，也無法檢測第幾期，最近常有不定時突發性狀況送急診住院，同時雙耳重聽幾乎聽不見，但夫妻倆仍相當努力，平時忙著擺攤賣雜貨、水煮玉米賺錢，照顧2名年幼的孩子，早早出門擺攤工作，直到晚上才休息，但一天賺不到1000元，有時甚至虧錢。

▲台中李大哥對抗癌症也要照顧一家人，他走路一跛一跛、撐著虛弱的身體，每天出門擺攤，就希望孩子可以得到最好的教育。（圖／「光線」授權提供，下同）

每天東奔西跑就為了給家人溫飽，李大哥和李太太一早就要出門擺攤。李太太先到跳蚤市場販售二手物品，忙碌一整天，收攤後趕緊來到李大哥的攤位幫忙，接著還要回家準備兒女的飯菜。李太太嫁來台灣11年，非常辛苦卻毫無怨言，與李大哥一起扶持這個家。

李大哥夫婦忍受被歧視的眼光、忍著多少不公平的淚水，為了家人能夠平安，安靜過生活，所有的苦痛只能全部吞下去。他的腳開過刀，行動不便，他出院後隔天就忍著病痛的身體去擺攤，就算自己聽不見、或者擺攤一整天都沒有賣出任何商品，他依然為了這個家撐下去。還好有低收入戶的補助，讓李大哥住院期間沒有自付金額，不然一個月要多花上20多萬的醫療費，這筆天價怎麼負擔得起。

「我不能倒下！」李大哥每個月負擔7000元的房租，還要每個星期必須回醫院2次治療、複診。他努力打拚，全然為了2名就讀小學的孩子，身體狀況不佳，體力也不像一般人一樣那麼有力氣，每天他還是撐著病痛的身軀煮玉米、整理雜貨，就希望孩子可以得到最好的教育。

李大哥就讀國小二年級的小兒子曾吵著想要補習，讓自己的學業，但一個月需花費2500元，依目前家裡經濟吃緊的狀況只夠勉強讓一個孩子去補習，因此他只能愧疚告訴孩子：「等以後我們有錢，再讓你去補習好嗎？」

報導出版後，也有熱心的民眾願意免費提供台中李大哥的孩子國中補習，或者提供免費的家教教學，「如果孩子在學習上有疑問，我可以讓他們都來我們補習班讀書（不收費）。」李太太也留言：「謝謝各位的關心，您們的愛心我已收到，非常歡迎您來給我老公買玉米、花生……捐款就不用了，善款留給更需要的人，謝謝大家！」

李大哥玉米

地點：台中市四平路17號對面。早上8-9時至下午5時。

電話：0937-877765，李大哥的聽力有些問題，因此多由李太太接聽。

除了水煮玉米外，李大哥夫婦倆還有賣花生、洋蔥、南瓜、鹹菜、地瓜等農產品。若捐款請用現金袋或匯票，以免李大哥家庭的低收入戶補助資格被取消。