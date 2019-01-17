台南受虐女童人生首張照…依偎17歲小媽媽　來不及長大網哀悼

▲台南女童出生照被網友找出。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台南一名一歲女童遭小媽媽、堂姐夫婦以及男友人虐死，事件爆發後女童生父馬上在臉書發文，「孩子對不起，爸爸對不起妳……爸爸愛妳。」而女童出生時在媽媽懷裡的照片目前也被網友挖出，紛紛留言哀悼。

由於17歲媽媽與丈夫離婚，女嬰歸由母親撫養。生父友人透露，先前就曾耳聞女嬰遭到虐打，但生父卻因沒有監護權，因此難以介入，直到15日晚間接獲醫院通知，才知女兒疑遭虐致死。

▲台南女嬰遭虐死，生父淚：爸對不起妳。（圖／翻攝臉書）

女童生父得知噩耗，難過在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

不過這些話聽在女童外婆耳中覺得諷刺，出面受訪時打臉表示，女童生父國中畢業後就沒再繼續升學，以打零工為生，2年前與16歲的女兒登記結婚後，曾要求女婿每個月拿出1萬元的扶養費用，但對方卻拿不出來，且對孩子、家庭沒有責任感，婚姻維持了1年多，便以離婚作收，沒想到現在會發生這種事。

▲台南1歲女嬰疑似遭虐死，親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

儘管如此，1歲女童在2017年出生時的照片仍被網友找出，照片中女童包裹著粉色浴巾，被護理師抱在媽媽身旁，生父拍下這幕說「老婆辛苦妳了 愛妳」。但如今女童來不及長大，網友也紛紛湧入哀悼說「好想哭 寶貴的生命沒有了」、「來不及長大 看了好難過」、「怎麼捨得對那麼可愛的小孩那麼殘忍」、「看到妹妹這麼可愛 真的好難過」、「可憐投胎到你們家」。