「台南17歲媽」發文：法官對我真好　鍵盤柯南發現帳號真相

▲網路上出現疑似17歲小媽媽的假帳號。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

台南1歲女嬰虐死案，17歲未婚媽媽與其堂姊、堂姊夫及李姓男子移送少年法庭裁定收容，怒炸的網友紛紛灌爆她們的臉書。今日傳出17歲媽媽在臉書回文嗆網友，結果被發現這帳號的真相，疑似是有心人士蓄意捏造17歲媽媽帳號留言發文，網友也已經開始展開肉搜。

17歲媽媽虐死1歲女童，全案曝光後引起全台網友怒火，數度包圍台南市第五分局、地檢署、殯儀館堵人，揚言要給這4個虐童嫌犯「一個教訓」；網友、鄉民也湧入4人臉書，怒罵「沒良心」、「孩子是親生的為什麼如此下得了手」、「你的親生骨肉啊！你怎麼那麼冷血？」

沒想到，有網友在留言中發現生母竟然回嗆，「我早就出了，你們慢慢在地檢署吧:))想打我早的狠（正確應為：早得很），敢打我一律通通提告:)))」、「我怎麼樣到底干你們什麼事情，拜託別來煩我行嗎？逼我去自殺嗎？」讓網友暴怒「還敢嗆聲？到時到庭上可要好好給法官過目一下，這可教化？」

▲疑似17歲小媽媽的假帳號發文。（圖／翻攝自Facebook）

不過有眼尖的網友發現，網路上還有一個跟17歲媽媽相同帳號的人發文「法官對我真好一審馬上讓我交保，難怪台灣這麼美，小孩在天上要好好想著媽媽不要在留戀了下輩子在當我的小孩」。

這帳號的另一篇發文則是寫著「到底干你們什麼事情啊？說我暴力啊你們不也暴力以暴制暴？？自以為是的正義魔人沒關係台灣人都很健忘風波過了就重新來過，小孩愛你想你」

網友根據這2篇發文深入研究發現，發文地址是在台北，而且根據時間來推斷這時小媽媽已經遭收押，所以不太可能能發文，懷疑是有心人士蓄意假冒。網友則批評這位人士在製造社會恐慌動盪，呼籲必續追查真相。

根據《自由時報》報導，南市警五分局副分局長郭永益對此表示，包括小媽媽等4名被告被警方查獲後，警方即查扣4人的手機保管，後續訊問調查過程不可能發還給被告使用，李母被逮捕後不可能再使用手機。