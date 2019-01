18歲女學生遭下藥性侵　34歲狼師被捕狡辯：我精神分裂

▲一名女學生去學校探望時,竟然遭狼師下藥性侵。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

澳洲雪梨一名華裔家庭教師被控餵食「約會強姦藥」給18歲女學生,企圖在對方神智不清時進行性侵,被指控讓人服用有毒藥物以及猥褻2項罪名,後來依「未經同意發生進行性交」起訴,但他近日出庭時,卻辯稱自己有精神分裂病史想要脫罪。

這起事件發生在去年10月28日,受害女子多年來一直是34歲男宋志凡(音譯,Zhifan Song)的學生,當天她到位於雪梨車士活區(Chatswood)的學校去找宋男時,慘遭對方下了一種常用來治療精神分裂失眠的藥物「氟硝西泮」(Rohypnol),而被性侵得逞。

警方接到報案後立即進行搜索,隔日早上宋男便自行到當地警局自首。本案上月開庭時,法官雷斯(Daniel Reiss)表示,「這些指控讓人聽了非常不安」,起訴的意圖十分非常強烈,但宋男的辯護律師尼科爾斯(Les Nicholls),卻以被告過往有精神分裂病史來辯駁。

尼科爾斯表示,宋男自2003年開始接受藥物治療,在這次的事件發生之前,他有一段時間沒有吃藥,結果在接受警方偵訊時出現幻覺,「他看到並聽到一些東西,很顯然存在著精神疾病的問題。」目前宋男已被父親繳交1萬澳元(約台幣22萬元)保釋,待本月29日續審。

Zhifan Song who allegedly plied teen student rohypnol before raping her freed on bail https://t.co/Tu8BlXCsrO pic.twitter.com/8hGRPr6v2N