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18歲女學生遭下藥性侵　34歲狼師被捕狡辯：我精神分裂

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藥。（圖／達志／示意圖）

▲一名女學生去學校探望時，竟然遭狼師下藥性侵。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一名華裔家庭教師被控餵食「約會強姦藥」給18歲女學生，企圖在對方神智不清時進行性侵，被指控讓人服用有毒藥物以及猥褻2項罪名，後來依「未經同意發生進行性交」起訴，但他近日出庭時，卻辯稱自己有精神分裂病史想要脫罪。

這起事件發生在去年10月28日，受害女子多年來一直是34歲男宋志凡（音譯，Zhifan Song）的學生，當天她到位於雪梨車士活區(Chatswood)的學校去找宋男時，慘遭對方下了一種常用來治療精神分裂失眠的藥物「氟硝西泮」(Rohypnol)，而被性侵得逞。

警方接到報案後立即進行搜索，隔日早上宋男便自行到當地警局自首。本案上月開庭時，法官雷斯(Daniel Reiss)表示，「這些指控讓人聽了非常不安」，起訴的意圖十分非常強烈，但宋男的辯護律師尼科爾斯(Les Nicholls)，卻以被告過往有精神分裂病史來辯駁。

尼科爾斯表示，宋男自2003年開始接受藥物治療，在這次的事件發生之前，他有一段時間沒有吃藥，結果在接受警方偵訊時出現幻覺，「他看到並聽到一些東西，很顯然存在著精神疾病的問題。」目前宋男已被父親繳交1萬澳元（約台幣22萬元）保釋，待本月29日續審。

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