一家人遊紐西蘭「偷竊+吃霸王餐」　市長譙：比豬還不如！

▲英國遊客大鬧紐西蘭被逮捕。(圖/翻攝自Twitter/@boppinmule)



國際中心/綜合報導

紐西蘭向來對觀光客非常友善,但最近卻有一家英國遊客大鬧首都奧克蘭(Auckland),亂丟垃圾、吃霸王餐、恐嚇、偷竊,甚至還出手毆打記者,讓市長高夫(Phill Goff)翻臉大罵,「這些人根本比豬還不如!」這家人當中的26歲提娜(Tina Maria)承認自己在加油站偷了37美元(約台幣1141元)的商品,目前已遭到警方逮捕。

