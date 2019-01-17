一家人遊紐西蘭「偷竊+吃霸王餐」　市長譙：比豬還不如！

▲英國遊客大鬧紐西蘭被逮捕。（圖／翻攝自Twitter／@boppinmule）



國際中心／綜合報導

紐西蘭向來對觀光客非常友善，但最近卻有一家英國遊客大鬧首都奧克蘭（Auckland），亂丟垃圾、吃霸王餐、恐嚇、偷竊，甚至還出手毆打記者，讓市長高夫（Phill Goff）翻臉大罵，「這些人根本比豬還不如！」這家人當中的26歲提娜（Tina Maria）承認自己在加油站偷了37美元（約台幣1141元）的商品，目前已遭到警方逮捕。

Irish diplomat calls for apology over coverage of unruly touristshttps://t.co/KY0ZNGZVOL pic.twitter.com/CeI3096Mzk — 1 NEWS (@1NewsNZ) 2019年1月16日

據紐西蘭Newstalk ZB報導，不守規矩的這13人在塔卡普納海灘（Takapuna Beach）傾倒大包大包的垃圾而登上當地頭條新聞，當時有名路過婦女要求他們把垃圾清乾淨，想不到其中一個小孩竟嗆聲說，「要打爆妳的頭。」

這家人還到北島城市漢密頓（Hamilton）的多間餐廳吃霸王餐，大啖漢堡、巧克力蛋糕等等美食，隨後就拍拍屁股走人，令受害店家相當氣憤。

#BREAKING: Levin motel describes unruly tourists as 'polite' https://t.co/m99XCxRAj8 pic.twitter.com/9PQEQNFFJw — Newshub Breaking (@NewshubBreaking) 2019年1月17日

奧克蘭市長高夫在得知此事後勃然大怒，「這群人是垃圾，如果說一次『我的餐點裡有螞蟻或頭髮』店家還會信，但牠們是每餐都用相同裡由來拒絕買單。」指責這種行為跟本就是犯罪。他甚至撂下狠話要他們「滾出紐西蘭」。移民局高層官員迪弗伊（Peter Devoy）則表示，這家人是「品格有問題」，已經對他們發出驅逐出境令。

被指控作亂的英國遊客強生（John Johnson）甚至還厚臉皮的說，自己祖父過去是「英格蘭第10大富豪」，這次帶家人來紐西蘭旅遊卻不受到當地人歡迎。