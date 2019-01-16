他花751買2大袋二手衣　回家一翻...外套暗袋竟藏55萬日幣！

▲望莫哈莫阿當只花了55令吉，沒想到意外獲得55萬日幣。（圖／翻攝自臉書，下同）



國際中心／綜合報導

馬來西亞一名二手衣商人望莫哈莫阿當12日在華卡峇魯的一間二手衣批發場以每袋50令吉（約台幣375元）的價格，購入兩大袋的二手衣，沒想到回家整理買來的衣服後，竟在其中一件外套的口袋內發現55萬日幣（約台幣156340元）的現金，讓他又驚又喜，並將此事上傳至臉書，引發大批網友熱議。

根據《中國報》報導，現年29歲的望莫哈莫阿當12日共花了100令吉（約台幣750元）從二手衣批發場批回兩大袋的二手衣，等到他回到位於萬截日拉瓦的住家，整理批來的貨物時，卻在其中一件二手外套的暗袋內發現一個黑色長形皮夾，打開皮夾一看，裡面竟放了整整55萬日幣（約台幣156340元）的現金。

望莫哈莫阿當清點完所有現鈔後，便將皮夾與現金拍照PO上臉書。望莫哈莫阿當表示，他想要用這些鈔票來擴大二手店的生意，現在已經暫時將其中的45萬日幣換成1萬6800令吉，剩下的則會存進銀行內。他事後提到，消息一出後，許多網友聯絡他表示想要購買該件外套與皮夾。

對此，許多網友紛紛表示，「好好利用這筆錢是好事，給回失主是不可能了，這些舊衣物是從日本來的吧，哪裡還找得到主人」、「恭喜發財」等。但也有網友認為，「應該拿去報警，寄回給日本的失主。占為己有，跟偷沒分別」。