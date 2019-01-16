泰國低胸「果汁西施」近況曝光　2年後讓男粉絲大呼心碎

▲泰國果汁西施紅到大陸去。（圖／翻攝自Poom Sreshthaputra臉書）



國際中心／綜合報導

泰國曼谷有位「果汁西施」於2016年爆紅，這2年多來人氣絲毫沒退燒，很多觀光客甚至會特地到拉差達鐵道夜市（Train Night Market Ratchada）一睹女神風采。不過，最近有網友到攤位朝聖，發現她近況讓人跌破眼鏡，不少男粉絲都留言說「好心碎！」

果汁西施當年以一頭黑馬尾、白皙肌膚以及超火辣身材走紅，她榨果汁時都穿著低胸背心小露性感，抿著嘴認真工作的模樣更是迷倒眾人，讓很多男客人一試成主顧，天天都來買，魅力甚至狂掃到海外，連大陸網友也都慕名而來。

但最近有網友發現她的攤位上多了一位男性身影，對方皮膚黝黑且親和力十足，一問之下才知道，這位男子竟是果汁西施的丈夫，婚後就到攤位來一起幫忙。不少網友在得知女神已婚後，都崩潰留言「永遠都是別人的老婆」，但也有死忠顧客說「沒關係！她在我心中仍坐著女神寶位。」

▲泰國果汁西施的老公。（圖／翻攝自新浪看點）



馬來西亞也有位「水果妹」羅曉玄，她先前貼出自己在果園工作的照片並表示，已習慣大家稱呼她為村姑，「就算做村姑我也要做最美的村姑，其實我只是幫爸爸做工罷了，有沒有會欣賞這樣的女人？」讓許多大馬網友除了注意到她清新脫俗的樣貌，也讚賞她留在家裡務農的精神，「是最漂亮的村姑」、「孝順的女兒」、「你要找男朋友時記得通知我要排隊報名」、「能娶到你多好啊！」

▼馬來西亞羅曉玄有著水果妹稱號，選擇留在家中務農，不怕辛苦。（圖／羅曉玄授權提供）

