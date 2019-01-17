選2020「要想想看」　柯文哲：換總統就是換個人給人家幹譙

▲柯文哲、館長。（圖／截自直播畫面）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日晚間來到林口合體網紅「館長」陳之漢，開直播聊是非。過程中不免俗談到2020是否要選總統的話題，柯文哲說，其實自己意願很低，不要幻想一個人可以改變全世界；柯直言，現在換總統就是換一個人給人家幹譙，「我要想想看」。至於是否有打算組黨？柯笑說不是沒有答案，「是我正在想。」

柯文哲還說，目前雙首長制真的怪怪的，他舉例，「如果你當校長你可以指定校務主任但你不能參加校務會議？」，直言總統可以提名行政院長但不能參加行政院會很奇怪，這就是有權無責。

「以前兩蔣時代不是問題，反正蔣經國當總統就總統制，當行政院長就內閣制，李登輝時代也是強人政治，這要改。」柯文哲說，蘇貞昌是2000年到現在第15任行政院長，每一個平均一年3個月，其中游錫堃做3年，但平均1.3年，代表很多人做不到1年，這樣的制度誰來做都做不好，很多是制度的問題。他還反問館長，「行政院長18年換15個，你健身房18年換15個生意會多好？」

至於2020選總統一事，柯文哲說，選總統要團隊，這要從長計議、要想一下，而且千萬不要幻想有一天你當總統，從此國泰平安，王子與公主過著幸福的生活，而且換總統只是換一個人去給人罵。