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麻豆警開槍自戕　監院指「分局長難辭其咎」：有邊緣化甚至凌辱之嫌

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▲台南市警麻豆分局警備隊長許文福，22日上午在學甲區法源靈山寶塔舉行告別式，台南市警局長黃宗仁，親率副局長、分局長等人列隊弔唁，場面備極哀榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局警備隊長許文福開槍自戕，在學甲區法源靈山寶塔舉行告別式。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／台北報導

去年台南市麻豆警分局2線2星警備隊長許文福，在派出所後方停車場開槍自轟太陽穴，送醫急救於警察節凌晨宣告不治。監察院調查報告出爐，指該案發生於分局長楊青垂任內，就行政責任及行政倫理，楊青垂難辭其咎，並稱許文福身為麻豆分局一級主管，卻被安排從事基層警員值班工作，且值班台位於大馬路旁，更深化心理壓力，有邊緣化甚至凌辱之嫌。

許文福警專六期、警大二技69期畢業，去年6月14日晚間6時至8時擔服巡邏勤務，於7時50分許返回埤頭派出所；警員在車棚停車讓他先下車，沒想到下一刻就傳出一聲槍響，自轟倒地，緊急送往麻豆新樓醫院急救，仍回天乏術。

根據監察院調查報告，認為許文福的憂鬱症（仍待確診）為近兩年之事，但其生前在分局長王森陽任內下常執行凌晨4-8時勤務，因睡眠剝奪導致的負向生理影響，容屬起因，洵有失當。

另依責任歸屬，監察院調查報告指出，許文福是在楊青垂分局長任內自殺，且在辦完守望相助，檢討會前自殺，就行政責任及行政倫理，楊青垂均難辭其咎。

監察院調查報告也提到，楊青垂指派許文福每日下午5時30分下班後須趕赴埤頭派出所帶班巡邏及擔任值班等勤務，致使無法獲得完整正餐進食時間，經常在途中以餅乾果腹；另巡邏後晚上8至10時，須坐於埤頭派出所值班台值班，雖美其名為讓其休息，但許文福身為麻豆分局一級主管，卻從事基層警員值班工作，且值班台位於大馬路旁，人進人出，民眾觸目明顯，更深化心理壓力，有邊緣化甚至凌辱之嫌。

此外，監察院調查報告麻豆認為，事發後分局處置失當，先是未知會家屬擅自開啟許文福手機截圖；另麻豆分局事發後新聞稿及監視錄影家屬收拾遺物等作為難謂允當；該分局複於事發後定調許隊長自戕原因為家庭因素及憂鬱症，不無對家屬再一次之傷害，均有未當，亟待檢討。

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