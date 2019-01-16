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旅日碰到消費爭議免驚！精通6國語言「觀光客熱線」上線　

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▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲消保處今宣布，旅遊日本的國人若遇消費問題時，現可撥打「訪日觀光客消費者熱線」以解決爭議。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

日本是許多國人出國旅遊的首選，統計107年1到11月臺灣民眾前往日本旅遊之人數達448萬餘人次。現正值旅遊旺季，旅遊日本的國人倘遇消費問題時，可直接撥打日本國民生活中心（National Consumer Affairs Center of Japan, NCAC）設置的「訪日觀光客消費者熱線」以解決爭議。

行政院消費者保護處表示，日本國民生活中心是日本負責消費爭議諮詢處理業務的機構，功能近似我國各縣市政府設置之消費者服務中心。NCAC為協助世界各國赴日觀光客處理消費問題，特別設立「訪日觀光客消費者熱線」，並自2018年12月起提供服務，觀光客可使用英文、中文、韓文、泰文、越南文和日文等6種語言與服務員交談。

▲▼ 日本國民生活中心（National Consumer Affairs Center of Japan, NCAC）設置的「訪日觀光客消費者熱線」。（圖／消保處提供）

▲訪日觀光客消費者熱線注意事項。（圖／消保處提供，點我放大

消保處補充，依NCAC提供資訊，旅日遊客若與當地商店、餐廳、交通或住宿業者等發生消費糾紛（例如餐廳要求支付高額費用、租車時被要求支付高額修理費或飯店的房型和預訂的不同），都可向NCAC服務員諮詢。但不接受觀光資訊、物品遺失、發生事故、生病受傷等與消費糾紛無關事項之諮詢（相關資訊請參考附件）。

「訪日觀光客消費者熱線」，在日本當地電話號碼為:03-5449-0906，撥打此一熱線須支付通話費。服務時間為平日10-16時（週六、週日及國定假日不提供服務）。

消保處提醒國人，除日本國民生活中心設置的「訪日觀光客消費者熱線」提供直接處理跨境（國）消費爭議之管道外，跨境（國）消費爭議屬私權紛爭，許多國家的政府機關原則上並不介入個別爭議之協調處理。因此出國民眾萬一發生跨境消費糾紛，可上行政院消費者保護會網站參考「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道」，了解相關之救濟管道資訊，維護自身權益。

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關鍵字：訪日觀光客消費者熱線,日本旅遊,消費糾紛,消保處

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