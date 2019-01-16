搜救快80分鐘、訊號最遠到澳洲！船隻「中軌道衛星系統」試運行

▲已上線自動辨識系統應變監控情形。（圖／交通部航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部航港局今（16）日表示，除已燈塔船舶自動辨識系統(AIS)14基站及19航標台，提供台澎金馬離岸20浬海域船舶動態資料外，另貫徹國際衛星輔助搜救計畫協議義務，提升遇險船舶搜救效率，配合國際衛星輔助搜救組織計畫，啟動我國中軌道衛星系統接收站建置，現已進入試運行階段，搜救時間縮短了80分鐘，訊號最遠可收到澳洲，順利完成我國海域船舶航行安全再升級。

航港局說明，燈塔增設自動辨識系統是遵循國際航標協會(IALA)規範，引進現代科技協助船舶辨識航向及方位，降低船舶碰撞及海洋環境遭受污染風險。AIS系統具有電子導航、虛擬浮標助航功能，並可提供船舶動、靜態報告、歷史航跡回播、交通流分析、偏航、擱淺等航行危機警示，以及海事案件調查等功能應用。

配合建置AIS航標設施，航港局補充，去（107）年已完成修正「船舶設備規則」，要求總噸位20以上各式船舶均應裝設AIS船載台，漁船部分則由漁業署計畫分階段實施，預期未來透過AIS岸臺，可取得大約2500餘艘我國籍船舶海上動態資料，有效強化航行我國海域船舶管理與海難事故救援的執行能量。

▲中軌道輔助衛星搜救系統位於屏東大平頂天線場。（圖／交通部航港局提供）

另為再升級我國海域船舶航行安全，並與國際接軌，航港局提到我國以國際電信開發公司(International Telecommunication Development Corporation, ITDC)名義參與衛星輔助搜救組織，並配合推動中軌道衛星系統接收站建置計畫案，以維持我國衛星搜救系統正常運作及建立國際間良好搜救互助機制。

航港局說，目前接收站建置案已於107年底完成任務管制中心（MCC）及衛星地面接收站（MEOLUT）軟硬體系統建置，進入試運轉階段，系統已可正常穩定接收涵蓋區域內各類信標告警訊息及監測信標方位座標，接收涵蓋範圍達到半徑約8000公里，平均10分鐘內即可接收遇險船舶所發出遇險信號並完成定位，優於目前低軌衛星系統平均約1.5小時。