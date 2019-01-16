4年2度降單一自住稅　柯文哲否認為選舉釋利多

記者陳家祥／台北報導

台北市政府2017年為鼓勵房屋自住，全國首創「單一且自住」課輕稅，透過調降稅基使房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％；台北市政府副秘書長陳志銘昨透露，市府明年打算一口氣從1.0％調降到0.6％，等於4年調降2次。對此，柯文哲16日表示，房子是用來住不是用來炒的，如果你是用來住的那稅率應該低，如果你是好幾棟房子在炒的那稅率應該要高，這要分開。

根據計算，若北市明年自住稅調降至0.6%，預計2021年繳稅時會有近20萬戶受惠；而若從稅收角度來看，房屋稅去年調降導致市府少收1.13億元，調降至0.6％恐再短收2.74億元。此舉也引來北市藍綠議員批評，認為這是柯文哲直攻總統大選的政見，大罵是政策買票。

對於將再度調降稅率，柯文哲16日受訪時先表示，「政策買票選前啊，不是選後」；他表示，第一點，單一且自助稅概念是這樣，如果你只有一棟房子而且真的是拿來住，稅率應該比較低一點，「因為住的房子應當是生活必需品」；倒過來說，如果你有3、4棟房子在租人家，那情況是不一樣。

柯文哲說，所以現在對於房子做區分，房子是用來住不是用來炒的，「如果你是用來住的那稅率應該低，如果你是好幾棟房子在炒的那稅率應該要高，這要分開。」

另外，媒體也問到，過去將建商的3年囤房稅降到1.5%，柯文哲再度重申，「囤房稅是議會通過，也不是我們是政府主動去提出，那是被偷襲成功」；他表示， 後來財政局也在看，如果延長時間有沒有對房屋的出售有影響，最近財政局會提供數字，這條會再拿出來檢討。

對於被批評為了2020釋放稅率大利多？柯文哲則反問，「這跟那有什麼關係？」，不要什麼都要扯到選舉，再講一遍，房子是用來住的不是用來炒的，如果你只有一棟而且他真的是拿來住的，那稅率應該要低，如果你有很多棟，那稅率當然要拉高。



▲柯文哲回應時事。（圖／記者范綱儀攝）