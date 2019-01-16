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志工遭掌摑何志偉盼「勿借題發揮」 陳思宇：沒人應該這樣被對待

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記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」立委補選候選人陳思宇15日拜票時志工慘遭不理性支持者狠甩巴掌，陳思宇、台北市長柯文哲譴責暴力，民進黨候選人何志偉16日則表示，「我長期秉持不攻擊、不抹黑、不要借題發揮原則，選舉應該回歸到相對的理性、相對的尊重。」陳思宇受訪時針對「勿借題發揮」一說回應，感嘆沒有人應該被這樣對待。

15日下午陳思宇與競選團隊到百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者民眾突然出現干擾，還要搶陳思宇發送給民眾的爆米花，志工前去阻止，去遭對方反手狠甩，臉部留下大片紅腫，攻擊民眾向警方供稱是因為不滿台北市長柯文哲取消重陽敬老金1500元才會上街抗議。

陳思宇當晚受訪時激動落淚，她強調，面對志工家屬她非常不好意思，「我看都不敢看他們，拜託大家，還給我們乾淨選舉，不要再尾隨、撕海報、暴力相向，如果是針對我，就算我落選，我都不允許這種情況發生。」柯文哲晚間轉發陳思宇臉書貼文，內文強調，「不管你的立場是什麼，支持的政策是什麼，使用暴力就是不對，更何況是對著手無寸鐵的志工。」文中更標記「譴責暴力」。

施暴民眾自稱是綠營支持者，何志偉16日出面受訪時表示，自己長期秉持不抹黑、不攻擊、不要借題發揮的原則，他也呼籲選舉應該回歸到理性論述，才是民主本質，「選舉本來就應該回歸到理性、尊重民主多元的價值。」

對手指出「勿借題發揮」，陳思宇回應，「其實我想沒有一個人應該被這樣對待，昨天晚上事情發生之後，一連串海報被撕、志工被尾隨、再到昨晚事件，我們會用更堅強的心走下去，因為我們有理念有價值，我想我們也呼籲大家一起站出來譴責暴力。」

陳思宇強調，發生這樣的事情誰都不樂見，盼選舉能保持理性，媒體追問是否認為是對手陣營行為，她說，「我們從來不去想像、揣測對方什麼用意或目的是什麼，選舉是一時的，希望還給市民乾淨選舉。」即將和網紅館長直播，媒體提問要不要請對方教一下防身術，陳思宇說，這是很好的想法，希望能跟館長請益讓志工也學會保護自己。

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉,陳炳甫

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