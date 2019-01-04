驚見艷妻跟換帖兄弟偷情還有影片 男槍擊妻子與岳父母

▲▼史迪威和妻子夢娜的恩愛合影。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州一名男子日前震驚發現妻子跟自己「死忠兼換帖」的好兄弟友有一腿還拍下性愛影片。他不甘綠雲罩頂，元旦日(周二)在家中當着子女面前，向妻子及岳父母開槍。所幸3人被送院治療後均無大礙，行兇者遭到警方逮捕。

此案發在佛州布瓦德郡(Brevard County)墨爾本市(Melbourne)。嫌犯是39歲的史迪威(William Brian Stillwell)。日前他在妻子夢娜(Mona Stillwell)的手機裡發現愛妻紅杏出牆的影片，覺得被「戴綠帽」的他感到十分憤怒。案發當天他在院子裡的聚會上怒斥妻子不忠，接著就掏出手槍掃射。

史迪威一對5歲雙胞胎子女請求爸爸別開槍，但老爸不聽。他們只好跑到鄰居家中求救。史迪威跟趕到現場的警方對峙好一會後，最終棄械投降，如今他正面臨意圖謀殺及虐待兒童等罪名的起訴。

案發當時家裡的3隻狗也被嚇得落荒而逃，目前有一隻仍未被尋回。

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