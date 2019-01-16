寵妹狂魔！　6歲小哥哥霸氣肉身護妹：要打就打我

大陸中心／綜合報導

近日有一則6歲哥哥化身為「寵妹狂魔」的影片爆紅，影片中媽媽拿著衣架準備打妹妹，哥哥馬上將妹妹護在懷裡並大喊，「不許打我妹妹，打我！」小哥哥保護妹妹的可愛模樣，讓影片才發布短短一天就有超過700萬人觀看，甚至登上了微博熱搜！

據《搜狐》報導，家中有兩寶的媽媽張慧表示，當初家裡有第二胎時，哥哥也有過情緒波動，在引導後才慢慢喜歡上了妹妹，甚至願意為妹妹做任何事，完全變成妹妹的專屬「僕人」，平常會為妹妹吃飯、幫妹妹穿衣服襪子、一起玩。張慧常常隨手記錄家中發生的點滴，將影片上傳到網路給網友們看。

某天還不到2歲的妹妹做錯事，不小心把餅乾打翻散落一地，媽媽看見後拿著衣架想要嚇唬妹妹，這時，哥哥突然跳出來，用肉身保護妹妹，擺著臭臉對媽媽說，「不許打我妹妹，打我、打我！」似乎捨不得讓妹妹受到一絲疼痛。

張慧也說，妹妹的個性比較霸道，有時候自己的東西吃完，就會去搶哥哥的東西，大家都很怕哥哥把她給寵壞了，所以現在盡量在教育哥哥，希望能讓兄妹倆有更正常的相處關係。

這部可愛又溫馨的影片一上傳就讓許多網友融化，紛紛留言表示「真的好想有個哥哥」、「希望媽媽再生給我一個哥哥」、「好暖的影片」，還有網友開玩笑說，「十個哥哥有十個護著妹妹，十個姊姊有九個打弟弟！」

▲▼6歲的哥哥完全是實力派的「寵妹狂魔」！ （圖／翻攝自梨視頻）

