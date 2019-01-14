非洲豬瘟逼近台灣！各縣市演習時間出爐　全力防堵病毒入侵

▲為防範非洲豬瘟可能入侵台灣，各縣市農曆年前都要舉行非洲豬瘟防疫演習。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，農委會提高防疫規格，農曆年前全國22縣市至少都要演習過一次，各縣市演習時間都已出爐。農委會副主委黃金城表示，防疫演練，最重要的一大項目是，要預演台灣如果已發生疫情，第一時間各地方政府該如何因應並控制。

▲農委會副主委黃金城表示，演習重點是要假設各縣市如果有疫情，該如何因應。（圖／新竹市政府提供）

農委會表示，大陸疫情已達最高峰，各縣市演習內容將由黃金城負責督導，副主委李退之則擔任團長，負責各部會、專家的協助建議。黃金城指出，各縣市情況不同，因此演練腳本由地方自己發想，每個縣市都一定要演練到位的是，台灣發生疫情，標準作業程序該怎麼做確實，地方要如何在第一時間將病毒傳播的高風險降到最低，如豬隻撲殺、掩埋、焚燒等周邊環境消毒作業，每一個環節都要到位。

▲黃金城表示，演練重點還包括廚餘是否有符合規定蒸煮。（圖／記者屠惠剛攝）

黃金城指出，另一項是演練廚餘是否有符合規定蒸煮，但部分縣市，如台北市、雲林縣因目前沒有廚餘養豬或都改用飼料，因此就不需要演習這部分，另外，演練內容還包括畜牧場生物安全及所有防疫宣導等。

▲▼桃園市日前已進行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習。（圖／桃園市政府提供）

各縣市除金門縣、新竹市、花蓮縣、桃園市和屏東縣都已演習過外，其他縣市演習日期、時間及地點如下：

1月15日

苗栗縣：下午2點，苗栗縣動物收容所

高雄市：下午1點半，覆鼎金南營區

1月21日

宜蘭縣：上午10點，國立宜蘭大學五結松瑞校區

連江縣：上午10點，福澳港

1月23日

雲林縣：上午9點50分，雲林縣肉品市場外道路堤防旁

基隆市：上午9點30分，基隆市七堵區俊賢路63號

1月24日

新竹縣：上午9點30分，新竹縣家畜疾病防治所

嘉義縣：下午2點，鹿草焚化廠 （暫訂）

1月25日

台東縣：上午8點30分，台東縣政府肉品市場

澎湖縣：上午10點，澎湖縣家畜疾病防治所

新北市：上午10點，華江碼頭

1月30日

彰化縣：上午10點，彰化縣肉品市場（暫訂）

南投縣：下午2點30分，南投縣體育場前廣場（暫定）

嘉義市：上午9點，嘉義市肉品市場

1月31日

台北市：下午2點，花博公園流行館台北市中山區玉門街1號（暫定）

桃園市：下午2點，桃園市桃園區中路二段41地號

台中市：下午2點，后里環保苗圃