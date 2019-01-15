30秒偷走8公斤臘腸！老闆讚「手腳俐落」想聘賊直接上班

▲年節將屆，業者趕工製作臘腸。（圖／翻攝自騰訊新聞網，下同）

大陸中心／綜合報導

有看過店裡遭竊，還邀請小偷去應徵的業者嗎？大陸江蘇揚州市出了一名佛心老闆，日前被偷走近8公斤、市價約500多人民幣（約新台幣2277元）的臘腸，調閱監視器竟發現小偷僅花30秒就搬走許多掛臘腸，得知此事後不但沒有發火，反倒寫信鼓勵小偷來店裡上班。

綜合陸媒報導，新天廚餐館老闆吳軍每年冬天都會自製2500公斤的臘腸，曬在店門口，因為口味特殊道地，一直廣受歡迎，也是店裡的招牌菜。但就在幾天店外的臘腸突然少了好幾串，氣得他調閱監視器，發現小偷先是在臘腸前觀察一下附近有沒有路人，再快速將多個掛鉤上的整串臘腸拿走，而當時氣溫在零下攝氏2度，且還飄著小雨，小偷前後僅花了30秒，如同閃電般掃貨，讓吳軍很吃驚。

看到影片中小偷巧妙的刮走臘腸，吳軍不禁會心一笑，還寫了一封公開信給小偷，信中指出「尊敬的小偷您好，您於零下2度冒著雨能出來偷東西，說明您能吃苦」、「你能成功偷走東西，說明你膽大心細、思維敏捷」，還建議小偷直接來上班、幹點正事，同時表示願意支付他月薪至少6000元（人民幣），並開完笑稱「我也是粗人，萬一被逮到…」。

▲吳軍讚小偷零下2度、冒著雨偷東西，表示能吃苦。

吳軍在受訪時透露，吳軍6年前離開行政主廚的工作，後來獨自創業，明白員工的辛苦，認為小偷是缺乏經濟能力才會犯法。他更說「偷車、偷錢的很正常，很少發現有人偷吃東西，我想小偷喜歡吃，經濟條件又不好，就順手牽羊了」，希望能藉由聘用他能拉他回正途。

