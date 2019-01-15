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救經濟拉投資　陸財政部：將加大減稅降費力度

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▲▼稅,減稅。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸推動減稅降費。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為減輕企業負擔、支持實體經濟發展，大陸財政部相關負責人今天表示，2018年將實施更大規模的減稅，並提到這是因為「當前中國經濟運行穩中有變，面臨一些新問題新挑戰，外部環境發生變化」。

大陸財政部長助理許宏才在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，指出按照黨中央決策部署，2019年進行積極的財政政策，在穩定總需求的同時，堅持以供給側結構性改革為主線。

▲▼大陸財政部。（圖／取自中評社）

▲大陸財政部。（圖／取自中評社）

為落實上述政策，許宏才表示，重點是要做到「加力」和「提效」。 他說，加力指的是加大減稅降費力度和加大支出力度。

在加大減稅降費力度上，許宏才說，一方面重點在減輕製造業和小微企業負擔，另一方面推進更明顯的降費，並對地方收費項目進行規範化處置。

加大財政支出例度方面，他表示，將根據經濟形勢和各方面支出需求而定，並增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設

「提效」部分，許宏才表示，將進一步調整優化支出結構，提高財政資金配置效率和提高財政資金使用效益。

許宏才進一步表名，2019年在2018年減稅降費的基礎上，為達更大規模的減稅和更為明顯的降費，將推動包括深化增值稅改革，繼續推進實質性減稅等。財政部將配合相關部門，積極研究制定降低社會保險費率綜合方案，減輕企業的社保繳費負擔。

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關鍵字：大陸,財政部,減稅降費

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