影／如何說服老婆支持拼三重立委？　余天笑：撒嬌一下吧

記者陶本和／台北報導

民進黨新北市黨部主委余天投入三重立委補選，確定對上國民黨推派的鄭世維；對此，他16日下午出席中常會前受訪時表示，會更努力走遍基層，而要如何說服老婆李亞萍協助，他則笑說「撒嬌一下吧」，要在老婆面前說盡好話。

余天下午出席中常會前接受媒體訪問，談到即將面對的對手鄭世維，強調任何一位出來，都必須更加努力，自己已經離開三重一段時間了，但上禮拜徵召之後，在基層上都有努力在跑。

至於鄭世維指出，他自己是前新北市長朱立倫、現任高雄市長韓國瑜推派的人選，是指標人物，媒體追問余天，要如何面對挾韓國瑜高人氣的對手？余天直說，「我要更努力啊，我要走遍遍，就像第一次出來選，三重都走遍了，時間又比較匆促，很多事情必須要自己更加努力。」

另外媒體也好奇老婆李亞萍會不會協助？余天說，有在勸她，畢竟本來就不贊同他出來選，但會繼續溝通，這麼短的時間一定需要全家都出動才可以，「我一個人跑真的會來不及。」

現場記者也好奇余天要怎麼說服老婆？余天笑著說，「撒嬌一下吧」，說完也坦言這樣滿噁心的，但方法上就是要說盡好話，平常在家裡看電視，老婆一直講話，他嘴巴一直說好好好，但其實都沒有在聽，但現在就要仔細聽老婆講話了。

▲民進黨新北市主委余天出席中常會。（圖／記者季相儒攝）

