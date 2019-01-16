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判加拿大毒販死刑　環時：促使西方國家同中國講理

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▲▼加拿大,中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大與中國大陸的國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前譴責大陸將加國毒品走私犯謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）判死。《環球時報》16日指出，「我們要促使每一個西方國家都真的同中國講理」，在中美關係下行的當下，開放的過程要比過去復雜的多，「中國需要寬闊的心胸和更成熟的心態去面對這一切」。

謝倫伯格走私毒品一案14日在大連重審，結果判處死刑。杜魯多隨後強烈譴責大陸國法院任意判死。中共外交部發言人華春瑩反擊，法院發布的訊息具體詳盡，謝倫伯格犯罪事實明確、證據充分，不知道加國方面說話前有沒有認真閱讀及學習中國法律。

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）批評大陸將謝倫伯格判死。（圖／達志影像／美聯社）

►►中共外交部：任意拘押外國公民的是加拿大，並非中國！

《環球時報》16日在社評《從中加危機看對外開放的新復雜性》中表示，「美國的個別盟友近來以很無禮的方式對待中國，並且試圖動員西方的力量圍繞它們與中國的紛爭向中國施壓」，中國的法律、中國的利益都必須受到尊重。

文章指出，即使大陸下定決心對外開放，在中美關係出現下行的當下，「開放的過程要比過去複雜多了，局部、具體的摩擦和鬥爭有可能會更多」，而中國進一步對外開放的戰略決心，在任何情況下都不能動搖，「一個軟弱的國家是不能夠去世界民族之林中爭取自己的地位和機會的」。

文章強調，加拿大的背後有美國，渥太華還想扯上更多西方盟友，「但那又怎麼樣？中國只要相信自己做得對，那就去做好了。為捍衛我們國家與外界交往的基本原則以及國際關係的通用準則，一時增加的各種風浪對我們來說實在算不了什麼」。

▲▼加拿大首都渥太華。（圖／CFP）

▲加拿大首都渥太華。（圖／CFP

文末寫道，加拿大認為如果西方輿論和個別國家官員幫它說話會挺管用的，「我們必須讓它和整個西方都看清楚，這不管用。真理不是個別西方國家定義的，西方輿論的聲音大不意味著就代表世界，中國是有主心骨的國家，沒道理的輿論壓力對我們輕如鴻毛」，無論對美國還是加拿大，中國的開放態度都不會變。摩擦歸摩擦，合作歸合作，「我們越是能夠在這兩條線之間轉換自如，越是意味著我們的對外開放站到了更高的境界上」。

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關鍵字：加拿大,中國,大陸,毒品,杜魯多,謝倫伯格,華春瑩

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