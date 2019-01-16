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前口譯哥馬英九提點趙怡翔　駐美政治組得有「高超技巧、實戰經驗」

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

記者賴于榛／台北報導

「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長，遭外界批評資歷不足、破壞外交官體系，引發與論熱議。對此，也曾擔任過「口譯哥」的前總統馬英九16日接受廣播專訪時指出，他所了解的駐美代表處政治組真的是天下第一組，工作不但繁重，真的要有很高超的技巧跟實戰經驗，「我無從判斷我們口譯哥是不是有這樣的能力」。

趙怡翔赴美擔任政治組組長，雖然輿論不支持，但仍獲得外交部長吳釗燮力挺，駐德代表謝志偉、美國在台協會(AIT)等官員、美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）等人也都聲援

由於馬英九年輕時也擔任過前總統蔣經國的「口譯哥」，他16日接受廣播專訪時被重提此事，他解釋當時他是總統府第一局副局長，是機要人員任用，有送到銓敘部核備，三個月後才接替當時的新聞局長宋楚瑜擔任口譯，那年他回國是31歲。

主持人追問，民進黨為趙怡翔辯護時，不斷提出馬英九當年經歷，怎麼看這件事？馬英九則說，一樣的部分是回來都擔任機要人員，只是他後來有參加特考取得資格，不同的部分則是第一局副局長工作不需要對外、不用跑立法院，但政治組組長有很多對外部分，趙怡翔有沒有這份能力他無從判斷。

馬英九表示，他所了解的駐美代表處政治組真的是天下第一組，工作不但繁重，真的要有很高超的技巧跟實戰經驗，「我無從判斷我們口譯哥是不是有這樣的能力」。

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