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身上有刀傷…友爆「拿菸燙頭」！台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

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▲▼ 被虐死女嬰照片。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

▲年僅1歲大的女嬰疑似遭虐致死，瘦小的身軀滿是瘀傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

社會中心／台南報導

台南市15日晚間驚傳一名年僅1歲大的小女嬰遭虐待致死。警方初步調查，小女嬰疑似因打翻母親的化妝品而遭到虐打，晚間22時許時女嬰生母及男性友人發現情況不對，急忙將其送往郭綜合醫院急救，無奈仍回天乏術；院方因發現女嬰身上滿是傷痕，甚至有多處刀傷，懷疑內情不單純，因此緊急通報警方處理，目前台南市第五分局已將涉案人士帶回，正漏夜偵訊中。

警方指出，涉嫌虐嬰的生母日前與丈夫離婚，女嬰歸由母親撫養；生父友人透露，先前就曾耳聞女嬰遭到虐打，但生父卻因沒有監護權，因此難以介入，直到15日晚間接獲醫院通知，才知道女兒疑似遭虐致死。

友人在臉書上痛批，當初生母曾承諾會好好照顧小孩、給孩子好的生活，「結果現在呢？你男友（友人）打小孩，你竟然還跟著他一起打，還拿菸燙她，孩子的額頭整個是腫的、是瘀青的，不是只有身上而已！看到孩子的照片我真的眼淚一直掉。小寶貝不痛了，乖乖跟著菩薩去，要保佑那些欺負你的壞人得到報應！」

院方在初步檢傷後，發現女嬰全身滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，且身體還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，幾乎可以說是體無完膚；在警方介入調查後，女嬰生母則辯稱，因孩子難以管教、哭鬧不斷，因此才會隨手拿起「不求人」管教，孰料打完後孩子就昏厥失去意識，因此才會將她緊急送往醫院急救，並不知道女兒會因此死亡。

目前女嬰遺體已送往台南殯儀館等待相驗，而生母及其男性友人正在漏夜偵訊中，警方認為2人說詞避重就輕，將持續追查釐清真相。

►►►快訊／打翻化妝品！台南1歲女嬰遭母及同居人虐死　警漏夜偵訊中

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關鍵字：台南,女嬰,虐待,虐嬰,虐死,1歲

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