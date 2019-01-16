台南18歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」　生父淚：爸對不起妳愛妳

▲警方初步調查，小女嬰疑因打翻牛奶而遭到虐死，瘦小的身軀滿是瘀傷。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書粉絲團）

地方中心／台南報導

台南市15日深夜驚傳一名年僅1歲大的小女嬰，疑遭18歲薛姓母親和一名李姓男性友人虐待致死。女嬰生父難過說，「孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」而生母當初堅持自己顧嬰，「現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，如今卻涉嫌虐嬰，讓親友痛批「妳自己就是把小孩虐待死的人，憑什麼當初要搶小孩。」許多憤怒網友今天（16日）清晨前往警局，有人說，警方開始抓現場的聚集者。

▼女嬰生母疑虐死女兒。（圖／翻攝臉書）

警方初步調查，小女嬰疑因打翻牛奶而遭抓背用的「不求人」虐打，當晚10時許，女嬰生母及男性友人發現情況不對，急忙將其送往郭綜合醫院急救，無奈仍回天乏術。院方發現女嬰身上滿是傷痕，甚至有多處刀傷，懷疑內情不單純，因此緊急通報警方處理。台南市第五分局已將涉案人士帶回，漏夜偵訊後依殺人罪嫌將這對男女送辦。

警方指出，涉嫌虐嬰的生母日前與丈夫離婚，女嬰歸由母親撫養。生父友人透露，先前就曾耳聞女嬰遭到虐打，但生父卻因沒有監護權，因此難以介入，直到15日晚間接獲醫院通知，才知女兒疑遭虐致死。

▼女嬰生母曾說，「現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，未料如今涉嫌虐死女兒。（圖／翻攝臉書）

女童生父得知噩耗，今凌晨難過在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

而女童親友也分享女童生母的對話截圖，只見她說「有媽媽為什麼不能給媽媽顧，要給保母？現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，還附上一個哭臉圖。如今生母卻涉嫌虐死女兒，讓親友痛批「妳自己就是把小孩虐待死的人，憑什麼當初要搶小孩？要人家把小孩給妳的時候說的那麼好聽？妳根本不配說這種話，越看越憤怒。」

▼女嬰爸爸心痛發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳。」（圖／翻攝臉書）

親友沉痛發文，「妳當初怎麼跟我講？妳說妳會好好照顧小孩！會給小孩好的生活，所以要把孩子帶走，結果現在呢？O妳O的死OO，妳男友打小孩，妳不保護小孩，妳竟然還跟著他一起打小孩...還拿菸燙她...孩子的額頭整個是腫的瘀青的，不是只有身上而已！看到孩子的照片我真的眼淚一直掉...如果可以老娘一定衝回去台南把妳抓出來修理！小寶貝...不痛了...妳乖乖的跟菩薩去...要保佑那些欺負妳的壞人得到報應...」

「黑色豪門企業」臉書粉絲團則說，凌晨4時，靠近警局的都會被驅趕，請各位小心，「攝影機都架好了，預計早上8、9點送地檢署。黑豪家族台北、桃園、台中的都已經到附近了，還有一些地區的還在路上...」

▼女嬰親友悲痛發文。（圖／翻攝臉書）

▼有網友說，警方開始抓聚集在警局外的民眾。

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