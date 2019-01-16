買IKEA新年福袋！850元開箱塞爆「14個人氣商品」超驚訝：哇喔賺翻了

▲日本記者開箱IKEA新年福袋，裡面物品竟然很超值。（圖／翻攝自RocketNews24，下同）

國際中心／綜合報導

瑞典宜家家居（IKEA）一直是許多民眾很喜歡光顧的店家，不僅可以購物增添家具之外，還能吃到美味餐點。日本一名記者透露，最近購買價值3000元日幣（約新台幣850元）的IKEA新年福袋，開箱後發現內容物也太誇張，14個物品裝在袋內相當於1萬元日幣（約新台幣2800元），遠遠超過了他的想像！

根據「RocketNews24」報導，這名日本記者最近因為搬進了新公寓，想要在新廚房增添幾樣優質的產品，於是他決定購買了3000元日幣（約新台幣850元）的IKEA新年福袋，看看自己到底能獲得什麼新東西。

沒想到這名記者打開一看，發現福袋裡面竟然有14樣廚房用品！包括籃子（可用來放蔬菜或水果）、鍋子、義大利麵濾水器、蒸籠、木砧板、砧板（2組）、餐巾紙、玻璃罐、玻璃罐（3組）、竹勺10個、食物收納盒（3組）、密封夾鏈袋（2組，其中還有貓咪圖案設計）、茶巾4條、床上托盤等物品。

原本還以為會是奇怪的商品，居然買了一個IKEA福袋後，廚房用品就幾乎一次買齊！一口氣擁有鍋子砧板，甚至還有蒸籠，讓這個日本記者直呼，14個物品裝在袋內相當於1萬元日幣（約新台幣2800元），而且都是相當實用的物品，讓他直呼IKEA實在太划算。