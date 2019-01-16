　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

買IKEA新年福袋！850元開箱塞爆「14個人氣商品」超驚訝：哇喔賺翻了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日本記者開箱IKEA新年福袋，裡面物品竟然很超值。（圖／翻攝自RocketNews24）

▲日本記者開箱IKEA新年福袋，裡面物品竟然很超值。（圖／翻攝自RocketNews24，下同）

國際中心／綜合報導

瑞典宜家家居（IKEA）一直是許多民眾很喜歡光顧的店家，不僅可以購物增添家具之外，還能吃到美味餐點。日本一名記者透露，最近購買價值3000元日幣（約新台幣850元）的IKEA新年福袋，開箱後發現內容物也太誇張，14個物品裝在袋內相當於1萬元日幣（約新台幣2800元），遠遠超過了他的想像！

根據「RocketNews24」報導，這名日本記者最近因為搬進了新公寓，想要在新廚房增添幾樣優質的產品，於是他決定購買了3000元日幣（約新台幣850元）的IKEA新年福袋，看看自己到底能獲得什麼新東西。

沒想到這名記者打開一看，發現福袋裡面竟然有14樣廚房用品！包括籃子（可用來放蔬菜或水果）、鍋子、義大利麵濾水器、蒸籠、木砧板、砧板（2組）、餐巾紙、玻璃罐、玻璃罐（3組）、竹勺10個、食物收納盒（3組）、密封夾鏈袋（2組，其中還有貓咪圖案設計）、茶巾4條、床上托盤等物品。

原本還以為會是奇怪的商品，居然買了一個IKEA福袋後，廚房用品就幾乎一次買齊！一口氣擁有鍋子砧板，甚至還有蒸籠，讓這個日本記者直呼，14個物品裝在袋內相當於1萬元日幣（約新台幣2800元），而且都是相當實用的物品，讓他直呼IKEA實在太划算。

▲日本記者開箱IKEA新年福袋，裡面物品竟然很超值。（圖／翻攝自RocketNews24）

ET快訊
貴婦奈奈爆根本沒結婚　黃博健被黑道綁架她哭求放人
18歲狠母「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！發文嗆：難怪妳小孩長得像
「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播

關鍵字：IKEA,福袋,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買IKEA新年福袋！850元開箱塞爆「14個人氣商品」超驚訝：哇喔賺翻了

快訊／慘敗230票！　英國下議院「432比202」否決梅伊脫歐協議

房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

2男全程錄影...17歲少年被活活打死　「Y字型」仰躺陳屍足球場

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

否決協議機率高！英政府籲民眾快換歐洲駕照　擬延後脫歐時限

森林撞見「受孕春宮」儀式！女閉眼躺地　念咒男擠鳥血抹她額頭

南極融冰近40年增加6倍　2100年海平面預估上升1.8米

荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空生產」　新生兒要跟著跳傘！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

買IKEA新年福袋！850元開箱塞爆「14個人氣商品」超驚訝：哇喔賺翻了

快訊／慘敗230票！　英國下議院「432比202」否決梅伊脫歐協議

房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

2男全程錄影...17歲少年被活活打死　「Y字型」仰躺陳屍足球場

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

否決協議機率高！英政府籲民眾快換歐洲駕照　擬延後脫歐時限

森林撞見「受孕春宮」儀式！女閉眼躺地　念咒男擠鳥血抹她額頭

南極融冰近40年增加6倍　2100年海平面預估上升1.8米

荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空生產」　新生兒要跟著跳傘！

宋慧喬、朴寶劍笑容甜出汁　《男朋友》現代總裁宮鬥劇

台積電法說前領跌　台股開盤下跌24點失守9800

網路投保去年吸金逾28億　利變年金險超夯爆增25倍

味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

Google日本遭爆逃漏稅　補繳稅金上看10億日圓

「血便拉一個月」罹患腸癌！患者驚：都沒不良習慣

17歲媽「小孩中邪不好帶」！百人圍警局　館長：絕對可教化去你O的司改

台中超夢幻落羽松樹林！坐落整片山頭的漸層美景

《捍衛任務》第3集來了！　「最暴力的一集」動態海報帥炸

「一對一私聊」尺度無極限！　辣模直播主把這變18禁天堂

小四女童搭電梯遭「噁男猥褻」　摸胸、頭30秒！爸調監視器氣炸

國際熱門新聞

17歲少年被活活打死　「Y字型..

慘敗230票　英國會否決脫歐協..

兒子打電動被狂電　父怒揪20大..

餵5公尺巨鱷 印尼女自己被生..

5歲女童吃不下　幼稚園老師硬塞..

森林撞見受孕儀式　邊念咒邊啪啪

綁架13歲少女3個月！恐怖過程..

川普：民主黨就快變罪惡之黨

否決協議機率高！英政府籲民眾快..

IKEA買850元新年福袋　打..

脫歐協議闖關　英政府面臨百年大..

荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空..

「手機裡都A片」比丘尼控性侵 ..

冷凍魚航空包裹藏「5隻活體小鱷..

更多熱門

相關新聞

日法院駁回保釋聲請　日產前老董高恩續蹲監獄

前日產汽車公司（Nissan Motor Co.）董事長高恩（Carlos Ghosn）去年11月遭日本檢方逮捕羈押並起訴。高恩的委託律師日前聲請保釋，15日遭到東京地方法院以交保後有滅證之虞為由駁回聲請，意味高恩將繼續在監獄中待上數個月。

安倍擬訪俄　與普丁商談和平條約

5歲女童吃不下　幼稚園老師硬塞到吐

冷氣工嫌路人太吵　怒甩巴掌害腦死

日企鵝私生活揭密　比八點檔精彩

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

味全龍重返中職　鎖定王建民

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

台南18歲母打死嬰！曾憂「擔心保母虐待」

虐死1歲女嬰　18歲狠母曾發文怒嗆

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

快嫁吧！3大星座超適合當老公

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面