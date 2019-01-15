9天年假想「得美」　微整、光療減齡有感

▲台南市立安南醫院美容醫學中心主任唐慧君說，今年年節假期多達9天，愛美一族把握長假想「得美」，開始出現醫美預約潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院美容醫學中心主任唐慧君說，今年年節假期多達9天，許多注射微整（玻尿酸、童顏針、肉毒桿菌）、雷射、以及如雙眼皮、眼袋、隆鼻等，愛美一族把握長假想「得美」，開始出現醫美預約潮，不少粉領族期待開工後更美麗自信，「加工」痕跡正好趁長假恢復。

今年春節假期長達9天，許多人選擇出國旅行或闔家團聚；也有許多人選擇將出國玩樂或享受大餐的花費改為投資在自己身上。目前微整形當道，選擇恢復期較短的美容手術、微整注射或雷射除斑也蔚為風潮；上班族呂小姐說，愛美是天性，可是不想被人指指點點說「整容」，考慮很久的雙眼皮手術正好趁這個假期前進行，9天年假可以躲在家不見客，假期結束，傷口也消腫退紅，美美開工。

唐慧君醫師表示，目前許多美容醫學項目都能達到上述需求。如國人最常接受的雙眼皮手術、眼袋手術、隆鼻手術、狐臭手術；針對臉部皮膚鬆弛下垂或凹陷，補平淚溝、蘋果肌、法令紋；改善抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋，以玻尿酸、童顏針和肉毒桿菌注射等都可在假期結束前不露痕跡；而怕動刀挨針，則可選擇美容光療，如皮秒雷射、脈衝光治療、脈衝光雷射除毛、音波拉提等。

近年很夯的臉部拉提如音波、顯微拉皮等也多有人選擇。安南醫院美容醫學中心也引進唯一獲美國食物藥物管理局（FDA）認可的膠原蛋白增生劑「舒顏萃」（俗稱童顏針），為長效膠原蛋白刺激劑，效果自然、漸進、持久，可改善臉部老化、凹陷現象，有感減齡。

唐慧君醫師說，美容手術及治療前充分溝通、術後遵循醫囑休息、冰敷等傷口照護都很重要，建議民眾選擇專業合格、具經驗的專科醫師執行，安全有保障。