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2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女　瞬間減齡＋招桃花

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▲2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女，瞬間減齡＋招桃花。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲曼都▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲春節即將到來，除了買新衣買新鞋之外，換個髮型更能讓人煥然一新。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

春節即將到來，除了買新衣買新鞋之外，來趟髮廊換個造型，更是讓整個人煥然一新，消費者羅先生表示「新年新氣象，想要給自己一個新的感覺，最想要像韓國歐巴，暖男形象對桃花運比較有幫助」，消費者賈小姐則是減掉多年長髮，想像韓劇女神宋慧喬一樣，有逆齡的少女感。

▲曼都▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲以韓劇女主角髮型為訴求，以肩上＋瀏海造型打造逆齡的少女感。

以近來最受矚目的韓劇男朋友女主角宋慧喬的造型為訴求，賈小姐剪掉一頭厚重長髮，並搭配暖色系玫瑰焦糖色，創造青春逆齡的少女感，曼都髮型設計師賴思齊進一步說明，2019女生還是延續短頭髮的造型，因為短頭髮剪起來比較有精神，也比較有朝氣。

▲曼都▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲將一頭厚重長髮剪掉，搭配玫瑰焦糖色，不但皮膚看起來白皙，也有開運的感覺。

由於東方人的頭型後腦勺比較扁塌，所以在髮根部分幫賈小姐燙一點微整塑型燙，在髮尾部分用冷塑燙藥水，把他燙C型捲度，讓這個頭髮看起來比較立體一點，在顏色部分，我幫他染比較暖色調，暖色調染起來會讓整個人，膚色看起來比較白皙，也會比較有開運的感覺。

▲曼都▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼以英式油頭髮型搭配琥珀香檳色霧面，更顯氣色之外，還能讓桃花大增！

▲曼都▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

這兩年男生流行英式油頭髮型，追求紳士型男感，而為了突顯暖男色彩，特別以琥珀香檳色霧面染髮，更加有氣色之外，還能讓桃花大增！賴思齊表示，將羅先生旁邊澎的頭髮稍微修剪短一點，後腦勺扁塌部分燙一點微整塑型燙，讓他髮根稍微澎一點，這樣才不會塌塌的，他自己整理的話，往後撥一撥抹點髮臘就可以了，而琥珀香檳色染起來膚色會比較健康，也比較有暖男的感覺。

▲曼都▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲新年改運就從「頭」開始，改變髮型不僅讓人眼睛一亮，更容易招到好桃花。

2019女生髮型趨勢依舊是減齡的俏麗短髮風，而男生髮型趨勢是紳士的英式油頭風，新年新氣象，新年改運就從「頭」開始，改變髮型換個造型，吸晴指數百分百，不僅讓人眼睛一亮，更容易招到好桃花，讓事業運與愛情運從年初就一路長紅，大吉大利！

▼換上新春開運逆齡髮型，讓你新年好運到。

▲2019髮型趨勢。（圖／曼都提供）

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關鍵字：流行色,髮色,2019,開運,桃花,減齡,紳士,短髮,油頭

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