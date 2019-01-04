1月19補班年初四！她傻眼「不是本來就放假？」　網一查驚：原來只放4天...

▲今年農曆年假長達9天。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

農曆新年倒數計時，許多民眾印象中，春假都是放到初五才開工，就有網友十分好奇，既然是放假的狀態，憑什麼1月19日星期六得補年初四上班呢？問題一出，果真考倒一堆年資破10年的老鳥上班族，一查才驚訝發現，原來台灣春節只放4天，從除夕到初三！

女網友3日晚間在PTT發文，表示突然看到行事曆上寫著，1月19日星期六得補上班1天，補的是農曆大年初四的班，「想請問，往年大年初四不也是有放假？」她相當困惑，記憶中往年初四都是放假，為什麼還要補班呢，「還是以前也是用補班換來的？現一整個狀況外......。」

文章貼上網，眾人議論紛紛，不少社會老鳥抱持相同疑惑，因為記憶中的過年都放到初五，「也正疑惑這個，出社會好幾年了，一直覺得放到初五是正常」、「我出社會快20年，過年明明都是除夕放到初五吧」、「我也記得以前是直接放到初五」、「以前明明放到是初五吧，記憶錯亂嗎」、「出社會快10年了，以為放到初五+1」、「不知什麼時候變成初三」。

▲除了除夕到初三是國定假日，另外5天假是從周休和彈性放假而來。（圖／行政院人事行政總處）

熟知年假狀況的網友，則是一語道破關鍵，過年休假長度從沒變過，「一直都放到初三不是嗎」、「你是不是剛出社會」、「國定假日就是放到初三啊」、「每年初四、初五遇到非假日都是調整彈性放假」、「會放到初五不是調休就是補假」、「法定是到初三，幾十年的法了，101年實施可彈性放假」、「國定假日是除夕到初三，逢週末補休。」

事實上，國定春節年假始終是固定的，除夕放假1天、春節放假3天，總共4天假。以今年放9天為例，除夕前2天是周六、日，年初四是1月補班放假，又再接上2天周休，一路放到年初六。2018年春節放6天，是因為年初二、初三碰上2天周休，初四、初五得以補假。2016年春節同樣放9天，包含了除夕前一天是周六，除夕碰周日補假1天，初五提早在1月底補上班，接著又連了2天周休。

由於民眾對春節假期放幾天始終霧煞煞，過去甚至有人以為和砍7天假、一例一休有關。對此內政部官員曾特別解釋，一直以來都是依據《紀念日及節日實施辦法》第4條來安排，「下列民俗節日，除春節放假3日外，其餘均放假1日」，多出來的天數都是從補假或彈性放假來的。

▼2016年同樣放9天，當時結合了補休假和彈性放假。（圖／行政院人事行政總處）