趨勢科技統計：「一頁式詐騙」案例增　臉書廣告最嚴重

▲根據趨勢科技統計，網拍詐騙濫用最為嚴重的平台，並非購物商城或是拍賣網站而是臉書。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為了迎接2019年，各大品牌紛紛推出新年限定趣味貼圖與優惠活動，不肖份子趁勢利用社群通訊轉載分享的力量，除了假優惠圖以外，甚至有「一頁式詐騙」廣告，透過假活動訊息誘使消費者輸入個人資料進行盜用個資與詐騙，且這一類的詐騙在臉書平台上尤其氾濫。

根據趨勢科技統計，從去年(2018)11月初至12月已偵測到累積近2千筆一頁式詐騙件數，預期可能持續升高，根據165反詐騙網站的資料指出，網拍詐騙濫用最為嚴重的平台，並非購物商城或是拍賣網站而是臉書。

犯罪集團透過建立購物粉絲團，與受害買主聊天互動博取信任，同時在社群網站或是入口網站購買廣告迅速傳播，臉書一頁式詐騙廣告混雜於合法嵌入式廣告與一般訊息連結當中，民眾不易分辨察覺，透過低於市場行情的商品優惠、限定期間免運費等訊息，搭配精美的商品圖示，吸引民眾不疑有他點選下單、填入個人以及轉帳資料，數日後卻遲遲等不到商品寄達，詢問賣家竟無法取得聯繫，求償無門成了冤大頭。

趨勢科技呼籲民眾看到上述類型的一頁式購物廣告，且勿衝動點選購買，避免遭到詐騙或是駭客集團利用，此類一頁式詐騙廣告網址多半是由不具任何意義的英文字母所組成，民眾除了可先查看網址為參考外，也可透過確認商品價格的市場合理性，以及經由品牌之LINE官方帳號、 官方網站或LINE@認證帳號來驗證優惠的真實性，或撥打165防詐專線。以下提供刑事局六大一頁式詐騙購物廣告特徵，幫助民眾進行初步診斷：

特徵一：網頁上沒有公司地址以及客服電話(或是無人接聽)，只留下電子信箱。

特徵二：售價明顯低於市場行情。

特徵三：常以限時或倒數方式吸引民眾。

特徵四：免運費、號稱有7天鑑賞期及可拆箱驗貨。

特徵五：只能使用貨到付款或信用卡付款(有信用卡盜刷風險)。

特徵六：網頁大多會夾雜簡體字。

而若是你無法確認此廣告的真偽，趨勢科技趨勢科技防詐達人推出包含一頁式詐騙警示提醒功能，只要將訊息或網址轉傳給防詐達人，或是在與親友聊天群組中加入防詐達人，即可先初步檢查是否有不安全的訊息與連結，作為使用者的前期把關。