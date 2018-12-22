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有了它就能環遊世界！超美型「旅遊翻譯神器」拿出來　外國人搶當你麻吉

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▲▼國外，旅遊，交朋友，國際，語言。（圖／pixabay）

▲外語能力好的人不只工作吃香，國外自由行更能說走就走，到哪都可以交朋友，讓人既崇拜又羨慕！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

國外自由行當道，揪好友或一個人說走就走的方式，成為時下的旅遊趨勢。有別於每天跟團按表操課，自由行的好玩就在於自己探索，在異國街頭漫步，或隨意彎進一間咖啡廳都好有fu。然而，有些人不是不知道自由行的樂趣，只是因為「語言不通」而不敢跨出第一步。好不容易鼓起勇氣，想說現在上網查資料很方便「衝吧」，但若遇上突發事件，例如前陣子日本漫遊突然大斷線，就讓許多遊客叫苦連天，對於凡事仰賴手機和外國人溝通、查找資訊的人來說，更是崩潰！

▲▼國外，旅行，異國。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲語言不通，對於旅遊當地又人生地不熟的旅人來說，唯一仰賴的可能只有網路。（圖／翻攝自pakutaso.com）

好在隨著「科技來自於人性」的驅使下，本來在保養界流行的一瓶抵多瓶，現在手機也朝向這個概念「一機抵多機」了！以一派時尚美型和平實價格站穩業界的SUGAR手機，近來整合所有熱愛旅遊卻又有語言隔閡的玩家問題，推出全球第一支超強旅遊翻譯手機SUGAR S20，一機不僅可抵手機、相機，更內含強大翻譯機、Wi-Fi機等功能。之所以能將自己定位為翻譯機，是因為SUGAR S20可支援104種語言，隨輸即翻，遇到看不懂的單字馬上查；當下不方便打字鍵入，還能啟動「一拍即翻」，用SUGAR S20拍下路標、菜單、地名，讓系統馬上幫你翻譯，想喝奶茶絕對不會點成咖啡，想搭電車往東走就絕對不會坐到西邊。

▲▼SUGAR手機，糖果手機。（圖／SUGAR手機提供）

▲SUGAR S20 全球第一支旅遊翻譯手機。（圖／SUGAR手機提供，下同）
 

▲▼SUGAR手機，糖果手機。（圖／SUGAR手機提供）

▲▼SUGAR手機，糖果手機。（圖／SUGAR手機提供）

▲主打「語言翻譯」功能的SUGAR S20了解使用者最需要的翻譯工具，並貼心簡化繁複步驟，不佔用難得的旅遊時光。（圖／截取自SUGAR手機官網，下同）

SUGAR S20的「語音辨識」，採用的更是全球最大、歷史最悠久的語音辨識公司Nuance，以高達99%的辨識度協助語言翻譯隨說即辨識，並支援42種語言雙向互譯，遇到外國朋友搭訕，利用SUGAR S20也能輕鬆搭起友誼橋樑。若聊到專業議題，還有「24H專屬翻譯官」功能，透過網路電話第三方真人協助語言翻譯，超即時的口譯服務前三個月總共30分鐘更是免費體驗。私人翻譯官目前僅提供「真人語譯」服務。「極速翻譯」與「文檔翻譯」功能尚未開放使用，未來開放使用時會有更新通知。

▲▼SUGAR手機，糖果手機。（圖／SUGAR手機提供）

▲SUGAR S20 「真人語譯」服務開通後前三個每月提供10分鐘免費體驗。

現代人事事都得靠網路，出國更是如此。出國想上網不外乎租Wi-Fi機、辦國際漫遊，但Wi-Fi機頗重又有電量限制，前陣子發生國外漫遊不穩的新聞，也讓不少網友心驚驚。SUGAR S20在幫忙翻譯的同時，就能用虛擬SIM卡的技術連接當地網路，手機瞬間變成Wi-Fi機，4G網速在80個國家隨時讓你吃透透，環遊世界也不怕，一開通還享有8天免費上網服務，絕對要排個歐美遠程假期，徹底玩到翻再回家。

▲▼糖果手機，SUGAR S20。（圖／截取自SUGAR手機官網）

▲SUGAR S20同時具有「Wi-Fi機」4G上網的功能，不僅減輕背包的重量，更免去旅人煩惱電量的心理負擔。

說到翻譯和上網功能，可能會有人說「一般手機下載APP不就有？Wi-Fi機重一點也可以承受吧？」但好用的翻譯APP難找，免費的App功能參差不齊、偶爾還有廣告跳出來讓心好累，人家說「時間就是金錢」，在國外浪費的每分每秒更是有感，長期下來既麻煩又不划算。再者，出國旅行講求輕便，就算不介意Wi-Fi機增加的重量，但如果突然沒電、找不到插座也是NO速！這時，母胎上網手機可幫玩家減輕的心理負擔，可就不只一點了。SUGAR S20特別focus翻譯和上網技術的初心，旅遊玩家絕對秒懂。

▲▼SUGAR手機，糖果手機。（圖／SUGAR手機提供）

▲▼SUGAR手機，糖果手機。（圖／SUGAR手機提供）

▲強大功能搭配美型、美背等時尚血統，讓SUGAR S20甫推出，就吸引許多玩家關注。

回到手機本體，沿襲亮眼外型血統的SUGAR S20，炫彩機身背後底部鑲有奧地利原廠ZIRCONIA寶石，6.18吋19：9大螢幕讓眼睛好舒適，3400mAh的儲電量除了一路上運用翻譯功能，偷閒還可以追劇，回到飯店也可繼續整理照片，把一天的旅遊樂趣更加延續。1,600萬像素的前置鏡頭加上1,200萬畫素的雙主鏡頭，和初認識的國外朋友合影留念，張張都能留下永遠清晰的美好回憶。

如此強大又美型的SUGAR S20，絕對能一秒吸引當地人關注，再靠絕佳翻譯功能縮短語言距離，想以一口菜語言打好國民外交，SUGAR S20出國旅遊一機抵用多機就是值得入手的秘密武器。

SUGARS20官網介紹：https://www.sugarphone.com/tw/sugar-s20/

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關鍵字：糖果手機,SUGAR,S20,旅遊,自由行,語言翻譯,翻譯機,Wi-Fi機,漫遊,上網,旅行

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