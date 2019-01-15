2019愛你久久　高雄10大愛情摩鐵由你決定

▲▼觀光局潘恆旭局長說，愛情，是一個非常純粹的主詞跟動詞。（圖／記者宋德威翻攝）

記者宋德威／高雄報導

2019愛你久久!韓國瑜市長的愛情產業鏈一波接著一波展開，15日選擇在全臺灣規模最大汽車旅館的旗艦館，舉行2019高雄十大愛情摩鐵票選大賽，共有全市20間汽車旅館業者熱情參賽。觀光局潘恆旭局長說，因海內外觀光客安排行程時多依賴懶人包，且加入訂房網站系統的摩鐵業者較少，因此希望能藉由票選，選出最具代表性的愛情摩鐵，同時行銷宣傳舊縣區的摩鐵。

為帶動全市摩鐵產業，並鼓勵大眾多元角度消費汽車旅館，觀光局特別透過高雄市旅館公會推薦，齊集20間各有特色的Motel店家，準備透過網路和專業達人評估方式，啟動韓市長的愛情產業鏈政見。觀光局將網路海選民意和專業達人評選兩部分結合，希望讓票選結果更具代表性，民眾即日起到2月10日中午12點止，可以透過臉書帳號登入票選網頁進行投票，每個帳號每天限投一票。

專業達人則由網路部落客「咕溜魚|」、「麻吉小兔」、「肉魯」三位達人偕同旅宿、親子、旅遊等二位專業代表共組評選團，於活動期間親自前往參賽摩鐵業者代表房進行實地評選，他們將依照房間的浪漫情趣、風格特色、環境設備、消費CP值等四大部分進行公正評審。

潘恆旭表示，摩鐵更是一個開車方便、可全家唱KTV，還有游泳池的旅店。高雄的汽車旅館設備高級、房型多樣，再配合卡拉ok、游泳池、三溫暖等豐富設施後，除了適合情侶熱戀、夫妻加溫外，更熱忱歡迎親子同遊、朋友聚會等多用途使用，部分業者推出毛小孩友善服務，是毛父母家庭出遊的最好選擇。

主辦單位表示，這次選拔活動透過網路海選和達人評鑑共同選出高雄十大愛情摩鐵，並於西洋情人節前公佈，參加的業者提供20間摩鐵Motel代表房住宿券好禮抽獎，歡迎大家利用春節串聯西洋情人節、元宵燈會假期規畫來高雄旅遊，盡享南台灣暖冬陽光。

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