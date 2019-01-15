陳其邁臉紅：和韓國瑜去關島♥他是「白肉雞」　點歌將心兒摘下





▲陳其邁與韓國瑜在辯論會結束後握手相擁。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁與高雄市長韓國瑜的激烈選戰，令人印象深刻，過去還有不少人將他們兩個配成「瑜邁CP」，除了畫出「愛你一萬年」漫畫，還有人開始寫他們的BL小說，激起廣大「腐女」爆動。陳其邁14日受訪時，聽到小說的內容，瞬間臉紅，還害羞地說自己與韓國瑜不是去帛琉，是關島。

陳其邁14日接受影音節目專訪，由於他對火鍋超龜毛，引起網友熱烈討論，所以這次再度開直播吃火鍋，親自示範「邁式火鍋」的正確吃法。在等待火鍋料煮滾之前，主持人拿出了一張版子，上面貼著網友參考兩人首場辯論會的擁抱，以及陳其邁曾大喊出「我愛韓國瑜主委一萬年」言論，畫出的「愛你一萬年」圖片。

▲韓國瑜、陳其邁。（圖／三立提供，下同）

陳其邁看見這張圖片後，靦腆的笑了一下，然後說出「瑜邁CP…」還自認有看過這個圖片。主持人興奮地進一步詢問，「那你有看過小說嗎！？」陳其邁大聲地「蛤？」了一聲，接著說「小說…？應該有看啦…但是故事情節有一點出入。」顯然陳其邁真的看過，還把小說情節與現實情節做了比較。

被問到小說有沒有全部看完，陳其邁說自己不曉得總共有幾篇，只知道有好幾篇。主持人則開始念了小說情節一小段內容「打從我們認識之後，我一直想要打造屬於我們兩個的愛情摩天輪…」陳其邁聽完後立刻臉紅，害羞地笑著說「不能帥一點或漂亮一點的嗎…」

陳其邁坦承，自己有看「瑜邁CP」的圖片和小說，不過「我解密啦！不是去帛琉…她寫錯了。」主持人驚問「你真的有跟韓國瑜出去啊？你們兩個？」陳其邁笑著說「對對對…啊還有一堆人…10幾、20幾個吧！」

陳其邁說，自己和韓國瑜去過關島，「我印象他不會潛水啦！我會潛水啦！他比較屬於『白肉雞』…你知道嗎？不太喜歡水，我印象當時應該是我當幹事長，他當書記長，就領軍作戰嘛！你知道以前民進黨團是幹事長制，他們是書記長，兩個當然是常常吵架，我們應該是之前去的。」

▲陳其邁與貓。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

之後主持人請陳其邁唱一首歌，「跟那個什麼瑜邁CP，我們做一個告…」陳其邁先是確認「瑜邁CP」，再主動說「告白？」主持人則笑著回應「對！告白！」陳其邁默默地說「獻給韓國瑜，可以嗎？」主持人回答「獻給高雄市民啦！好不好？」

陳其邁稱自己「借花獻佛」，要點一首台北市長柯文哲之前唱過的「挪威的森林」，獻給韓國瑜。至於為什麼點「挪威的森林」？陳其邁表示，因為歌詞第一句就是「我將你心兒摘下，試著將他慢慢融化。」被主持人虧說「你好會撩喔！你在撩妹喔？」這時陳其邁趕緊改口，靦腆笑說「獻給高雄市民啦…要慢慢地融化，讓我把你的心兒摘下，試著把他慢慢融化。」

對於陳其邁對「瑜邁CP」的回應，網友們表示「粉紅泡泡太誇張了啦XDD」、「他是不是每張都看過了啊啊啊啊啊」、「唱挪威森林給韓...」、「那時只是想惡搞沒想到演變成這樣XD」、「傳說中凡CP必拆台的邁邁在哪裡啦」、「用手機看截圖……臉也太紅了吧……」、「高雄市長 X 行政院副院長」、「他是什嬌羞什麼啦XDDD」、「超越台男腐城了」、「打造高雄，全台首腐……」、「告白……………」、「又有題材出紀念品了XDDDD」、「官方逼死同人啊」。