邀李鴻源解決水患　韓國瑜：愛河跳完、跳下水道

▲前內政部長李鴻源表示，解決高雄水患問題要分中長期來做。（圖／記者洪正達攝）



地方中心／高雄報導

針對高雄治水問題，市長韓國瑜15日請出內政部長李鴻源出馬，就水患問題進行討論，李鴻源說，高雄治水必須分為短、中、長3期辦理，目前所有的滯洪池都需一進一步盤點，並找出淹水的癥結在哪裡，且最少要2年才有辦法看到初步成效，目前最需要市長視察下水道宣示治水決心，韓國瑜聽完簡報後甚至打趣說，「跳完愛河還要跳下水道，真辛苦。」

李鴻源表示，目前高雄的水患問題必須做全面新的分析與整理，例如防洪標準必須以多少年為基準，或是各主要和河流，如典寶溪、後勁溪、愛河，都需提高防洪標準，必須用何種手段解決問題，都應該好好想一想，幾個月後就是南部地區的汛期，他建議韓國瑜首要之務為清淤，他也預測高雄市的地底下的水管，最少已有三分之一的淤泥塞住

李鴻源進一步表示，高雄治水計畫必須納入綠色基礎建設，如下水道、滯洪池、以及低衝擊開發、甚至是透水路面等，並非一個局處就可獨自完成，建議籌主政策推動小組，讓各方作業都可協同作業，希望中央與地方要能攜手合作，讓高雄不再有水患，李鴻源也強調，他是無償協助韓國瑜，說到就會做到，市長就任後便開始了解目前高雄的水文狀況，初步整理出高雄易淹水地區總共有68處。

韓國瑜說，2018年823水災發生後，到災區視察時都能感受到災民的驚恐，如今總算讓祖師級的治水團度來到高雄，讓他相當感動，媒體在會後曾提問，何不讓李鴻源加入施政團隊，韓國瑜聽則笑說「目前3位副市長都有人了。」