對自己人不手軟　韓國瑜首度帶隊視察長照工地開罰6萬元

▲韓國瑜上任後首度帶隊稽查政府工地，開出6萬元罰單。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日帶隊前往興建中「高齡整合長照中心」進行工安稽查，發現工地內多項缺失並當場開出6萬元罰單，韓國瑜表示，上任後首次進行營造工地檢查便開罰，彷彿自己人砍自己人，但工安無假期，唯有徹底落實工安才是進步的象徵。

這次營造工地春安檢檢查中，由市府發包興建的長照中心由瑞助營造公司承造，為地上10層、地下2層的建築物，預計在2019年5月完工啟用，未來將由衛生局、民生醫院、凱旋醫院及市立中醫院使用，肩負未來中央推行「長照2.0」重大責任。

隨行的勞檢單位在稽查過程中發現，3到4樓間B梯樑上平台及3樓A梯電梯的內的施工架，以及C樓2公尺以上的施工架、1樓6公尺高的滿堂架均未依勞工安全相關法令設置欄杆，當場要求停工改善，並開出6萬元罰單。

勞工局代理局長陳石圍說，營造業施工場所常發生勞工墜落等職災，未來將持續針對「屋頂、鋼架及施工架」等危險係數較高的作業進加強勞檢，希望市內所有工地都應符合相關規定。

韓國瑜也說，拚經濟的同時也要加強防災意識，落實安全管理及防護，市府的責任在於徹底落實職場的安全與衛生，這也是整個市政團隊的主要目標。