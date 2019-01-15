　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年菜募款低於5成　獨居老人心疼社工「要賣血」：今年我不拿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼年菜募款低於5成，獨居老人心疼社工整日奔波。（圖／取自屏東送愛站-華山基金會屏東站臉書）

▲許多老人都期待過年期間有份熱呼呼的餐點。（圖／取自屏東送愛站-華山基金會屏東站臉書

記者丁維瑀／採訪報導

今年雖然迎來暖冬，但不少基金會所收到的善款卻是進入「寒冬模式」，包括屏東華山基金會原本預計在農曆過年發放1400份年菜，募款成效卻不到5成，還有長輩偷偷告訴社工，看大家這麼辛苦，乾脆今年他不要拿年菜，讓社工感到好心疼。

長輩們看到基金會成員的辛勞，有人就偷偷告訴社工，不然他今年就不要拿年菜，大家也可以不用那麼辛苦。對此，華山基金會區站長廖倖玉對《ETtoday新聞雲》表示，其實在長輩眼中，很多社工就像是小孩子，不捨社工總是如此忙碌，也會說出很體貼的話，「不過只要長輩有需要，我們還是會盡我們所能，把每份年菜送到他們家中，也相信社會大眾都會跟我們一起努力。」

華山基金會長期關懷弱勢的獨居老人，目前在屏東區設置13個社區愛心天使站，這次2019年的年菜募款活動卻一度相當冷清，每份600元的關懷禮包含年菜、元宵等好料，募款進度卻不到5成。對此，社工也只能無奈開玩笑，若再如此慘淡，真的得去賣血了。

▲▼年菜募款低於5成，獨居老人心疼社工整日奔波。（圖／取自屏東送愛站-華山基金會屏東站臉書）

▲華山基金會的關懷其實「全年無休」，平時還會協助長輩就醫。（圖／取自屏東送愛站-華山基金會屏東站臉書）

廖倖玉表示，這次募款成效比較不彰，主要是今年過年比較早，加上受到其他多項因素影響，但也有收到很多社會各界的打氣，會繼續努力。她補充，華山基金會不只是過年會送暖，平時也會陪伴老人就醫，並幫忙整理家中環境等，農曆期間的年菜則會送到每位長輩的家中，包括偏遠的山區也會盡力送達，「希望他們可以跟我們一起過個好年！」

其實，許多獨居老人在農曆過年期間都相當孤單，他們只能守著一台收音機，也因此更期盼一份年菜、一句關心。為了讓長輩們有個溫暖的過年，基金會成員也努力拜訪各地的企業與店家，希望有更多人響應善舉。

－募款資訊如下－

郵局劃撥：42200812
戶名：華山基金會
（通訊欄備註：年菜）

線上捐款系統：https://ppt.cc/fj1Hxx

到站捐款：屏東市永大路197號（可先來電）

ATM／銀行轉帳：
土地銀行屏東分行（代碼：005 帳號036-001-110-696）
（轉帳後請來電、來訊告知末五碼及收據抬頭地址以便收據處理）

愛心專線：08-752-5059
傳真電話：08-752-5064
天使站地址：屏東市永大路197號

「屏東送愛站-華山基金會屏東站」臉書

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：華山基金會,年菜,募款,老人,社工

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等稱今下午完成更改

酒後暴力！她欲離婚友勸和...全因「月給6萬家用」　單親媽：付錢=負責任？

坐輪椅嘛ㄟ通！　航港局宣布今年「21條航線」增無障礙設備

「生無悔，死無懼」！她化名吳小姐登報徵婚　面試108位應徵者

年菜募款低於5成　獨居老人心疼社工「要賣血」：今年我不拿

省30分鐘排隊！台北轉運站推「票證整合APP」　51條路線一次比價

他喊：老婆今天好美！　人妻曝各種「嘴甜暗號」：加形容詞絕沒好事

1萬3千戶新北租屋族通過審查！　每月「補貼4000元」

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等稱今下午完成更改

酒後暴力！她欲離婚友勸和...全因「月給6萬家用」　單親媽：付錢=負責任？

坐輪椅嘛ㄟ通！　航港局宣布今年「21條航線」增無障礙設備

「生無悔，死無懼」！她化名吳小姐登報徵婚　面試108位應徵者

年菜募款低於5成　獨居老人心疼社工「要賣血」：今年我不拿

省30分鐘排隊！台北轉運站推「票證整合APP」　51條路線一次比價

他喊：老婆今天好美！　人妻曝各種「嘴甜暗號」：加形容詞絕沒好事

1萬3千戶新北租屋族通過審查！　每月「補貼4000元」

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

生活熱門新聞

買好市多除霉劑！回家一噴…效果..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

Google地圖「暗黑新功能」..

穿母送紅黑風衣！撞衫麥當勞店員..

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您2..

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

連3晚做夢「女友劈腿」　他質問..

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

7-11加裝玻璃亭！功能曝光網..

賓士亂停！重機360°包圍斷路..

更多熱門

相關新聞

社福募款僅5成　社工：要賣血了

今年冬季可以說相當溫暖，但對社福團體來說卻是碰上「寒流」了！原來今年社福團體的募得金額大減，像是華山基金會的老人年菜金，過去同期通常已募得7至8成，但現在僅募5成左右，還有像家扶基金會、世界展望會等募款全都沒有達標，使得許多社工都忍不住嘆說「要去賣血了」、「今年真是最慘淡的一年」

年菜熱銷Top1是它！這家滿額折88

倒數17天！「寒士吃飽30」募款差5成

2019最強開運「紅色料理」大公開

超商年菜業績夯　預購成長二成　統一超、全家股價翻紅

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

加國男走私毒品　陸重審判死

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面