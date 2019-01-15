年菜募款低於5成　獨居老人心疼社工「要賣血」：今年我不拿

▲許多老人都期待過年期間有份熱呼呼的餐點。（圖／取自屏東送愛站-華山基金會屏東站臉書）



記者丁維瑀／採訪報導

今年雖然迎來暖冬，但不少基金會所收到的善款卻是進入「寒冬模式」，包括屏東華山基金會原本預計在農曆過年發放1400份年菜，募款成效卻不到5成，還有長輩偷偷告訴社工，看大家這麼辛苦，乾脆今年他不要拿年菜，讓社工感到好心疼。

長輩們看到基金會成員的辛勞，有人就偷偷告訴社工，不然他今年就不要拿年菜，大家也可以不用那麼辛苦。對此，華山基金會區站長廖倖玉對《ETtoday新聞雲》表示，其實在長輩眼中，很多社工就像是小孩子，不捨社工總是如此忙碌，也會說出很體貼的話，「不過只要長輩有需要，我們還是會盡我們所能，把每份年菜送到他們家中，也相信社會大眾都會跟我們一起努力。」

華山基金會長期關懷弱勢的獨居老人，目前在屏東區設置13個社區愛心天使站，這次2019年的年菜募款活動卻一度相當冷清，每份600元的關懷禮包含年菜、元宵等好料，募款進度卻不到5成。對此，社工也只能無奈開玩笑，若再如此慘淡，真的得去賣血了。

▲華山基金會的關懷其實「全年無休」，平時還會協助長輩就醫。（圖／取自屏東送愛站-華山基金會屏東站臉書）



廖倖玉表示，這次募款成效比較不彰，主要是今年過年比較早，加上受到其他多項因素影響，但也有收到很多社會各界的打氣，會繼續努力。她補充，華山基金會不只是過年會送暖，平時也會陪伴老人就醫，並幫忙整理家中環境等，農曆期間的年菜則會送到每位長輩的家中，包括偏遠的山區也會盡力送達，「希望他們可以跟我們一起過個好年！」

其實，許多獨居老人在農曆過年期間都相當孤單，他們只能守著一台收音機，也因此更期盼一份年菜、一句關心。為了讓長輩們有個溫暖的過年，基金會成員也努力拜訪各地的企業與店家，希望有更多人響應善舉。

－募款資訊如下－

郵局劃撥：42200812

戶名：華山基金會

（通訊欄備註：年菜）

線上捐款系統：https://ppt.cc/fj1Hxx

到站捐款：屏東市永大路197號（可先來電）

ATM／銀行轉帳：

土地銀行屏東分行（代碼：005 帳號036-001-110-696）

（轉帳後請來電、來訊告知末五碼及收據抬頭地址以便收據處理）

愛心專線：08-752-5059

傳真電話：08-752-5064

天使站地址：屏東市永大路197號

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