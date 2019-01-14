紅包的戰爭！爸媽到底能不能用小孩的紅包錢　擅自用了可能會觸法！

文／妮妮小宅女

過年發紅包一直以來都是華人的習俗，根據每個地區不一樣，停止發紅包的年紀也不一樣，像我們家給紅包就是會給到你結婚後為止（這時候就會覺得單身真好XD）

長大了紅包可以自己作主，但小的時候大家一定都聽過這句話：「紅包先給媽媽幫你存起來，長大後再還給你。」但長大後往往會發現那些紅包就像上漲的物價一樣，回不去了～

日本TBS電視台節目「ビビット」就在節目上討論「父母擅用孩子的壓歲錢」會引發的法律問題，首先節目先隨機街訪了一些民眾，有的人認為不會有法律問題，畢竟還是監護人，可以管理小孩的所有東西。

有人則是認為不能擅自使用，但是真的用了法律上應該也告不成。

另外一方面也有人認為用了會違法，畢竟父母有承諾過要把壓歲錢收好就不能亂用，真正能用錢的還是小孩本人。

棚內的主持人則是一半一半，有人認為可以使用，有人則認為不行。節目中請來律師作解答，答案是不行使用！律師認為無論父母的理由是，「錢也是花在孩子身上」、「花這些錢是為他好」，但因為真正領到錢的是小孩，所以還是不應該有小孩的壓歲錢就等於是自己的錢這種想法。

而且這竟然還有可能牽涉到「民事問題」！！怎麼覺得牽扯到法律就是很可怕。

但是說真的，壓歲錢這種事真的很看爸媽，畢竟爸媽如果把從小到大在你身上的花費一筆一筆算的話，你也不能拿他怎麼樣，就只能看著紅包默默的被收走。但我也是看過有爸媽真的把小孩的紅包全部存起來，等他成年時當作成年禮還給他。

但我想紅包給不給父母可能已經不重要了，我覺得會看到這篇文章的人都已經是要發紅包的年紀了吧（幫自己QQ）那你們小時的紅包是自己收好，還是進了爸媽手裡勒？

VIA TBSテレビ

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

