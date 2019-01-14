影／《比悲傷更悲傷的故事》太好看　通緝犯忍不住去看就被逮

記者林悅／台南報導

電影「比悲傷更悲傷的故事」是目前賣座國片，讓許多人淚崩仍堅持要二、三刷，台南有位毒品通緝犯，敵不過電影賣座口碑，到電影院朝聖，沒想到步出影院時，竟上演「比悲傷更悲傷的故事」被警方活逮。

▲吳姓毒品通緝犯，跑去看電影，被埋伏警方逮獲。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警三分局土城派出所員警日前接獲線報，39歲吳姓毒品通緝犯，平日以販毒為生，出沒於台南市區。吳嫌行為極狡詐，不斷更換交通工具及住居所，以逃避警方追緝，但仍難逃警方法眼，一切行為都在警方的掌握中。

土城派出所員警於1月13日得知吳嫌將至台南市中西區看電影，為免打草驚蛇，在影廳外耐心等候，直至電影播畢，趁吳嫌步出影廳沒有防備時，上前表明身分，沒想到吳嫌全力反抗，並有攻擊員警行為，最後遭警員以優勢警力及辣椒水逮捕。

警方於吳嫌口袋搜出注射針筒1隻及電影《比悲傷更悲傷的故事》票根，吳嫌因被警方逮捕，今年無法在家過年團圓，自身上演了「比悲傷更悲傷的故事」！另吳嫌於返回派出所途中，口中不斷碎念：「有夠衰，忍1年沒跟女友出門看電影，看個電影就被警察抓！」。全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

南警三分局表示，毒品害人害己，一旦沾染即遭毒害，所造成傷害不可預期，決不可因一時好奇染毒，呼籲民眾勿輕忽毒品的危害，愛惜自己與家人，切勿以身試法。