睡前吃零食看延禧宮鬥劇　蔡英文最愛的泡麵被廚師沒收了





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文14日中午邀請國內雜誌記者餐敘，被問到許多有趣、特別的話題，其中包括晚上怎麼度過？她坦承，自己其實很愛吃泡麵，愛吃到最近泡麵被廚師沒收，且最近還開始看起《延禧攻略》、《如懿傳》、《甄嬛傳》等宮鬥劇，也會跟貓咪「蔡阿才」一起看20台的動物頻道。

蔡英文說，其實自己不會去看幕僚的臉書，因為「他們都不太願意我去看，他們的Line群組也不讓我進去，我是被孤立的人。」關於晚上如何度過？她堅持睡前不用手機，因為覺得那樣對睡眠品質不太好，不過吃東西卻可以，因為自己很愛在睡前吃東西，還認為這樣「才會睡得好」。

▲泡麵示意圖。（圖／資料照）

蔡英文說，她特別喜歡「來一客」泡麵，但因為廚師覺得吃泡麵對廚藝太貶抑，所以這陣子沒了泡麵，改吃屏東花生煎餅。想當然的，吃宵夜很容易胖，蔡英文笑稱自己「早就胖了！」不過胖了幾公斤則是「國家機密」。

蔡英文與許多民眾一樣，喜歡睡前吃零食、看電視，可愛的「蔡阿才」也常常跟著她坐在旁邊看電視。蔡英文強調，蔡阿才「真的會看電視喔！特別是20台的動物頻道」，而蔡阿才乖乖看電視，她則看著蔡阿才瘦瘦長長的背影，偶爾會一邊看電視一邊打瞌睡，然後拿遙控器隨便轉台，看到政論節目在罵自己，就轉回動物頻道。





▲蔡阿才。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

因為隨意轉台，所以蔡英文也開始看起前陣子超夯的《延禧攻略》、《如懿傳》與《後宮甄嬛傳》，不過每次都看個5到10分鐘就轉走，過一陣子再跳回來，導致不太清楚戲劇怎麼連結，有些不知道結局，也有的是先看了結局，等重播再回去惡補前面內容。

對於宮鬥劇的情節，蔡英文也有話要說，「有時候覺得，這些腳本只寫這些東西嗎？實在太不健康了！這個人要陷害那個人，用什麼方法、什麼時候，都這樣而已，有時候覺得看不下去…人是這樣算計的嗎？」