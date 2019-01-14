普悠瑪奪命「新馬彎道」要截彎取直了　台鐵將砸6億搬車站改善

▲普悠瑪在新馬站翻覆，其彎道號稱是全台最彎鐵道。（圖／記者張君豪攝）

記者賴文萱／台北報導

去年普悠瑪號在宜蘭新馬車站翻覆出軌釀18死、200餘人重大傷亡，讓列車高速過彎安全性備受關注。台鐵規劃針對東部20處曲線半徑較小的危險彎道進行截彎取直工程，首度將這次事故地點的新馬站彎道納入改善，預計砸6億搬遷新馬車站，屆時曲線半徑將從306公尺，改為500公尺，規劃明年開工，2022年底完工。

軌道路線曲線半徑越小，彎度就越彎，發生翻覆事故的新馬站曲線半徑為306公尺，根據統計，台鐵全台彎道曲線半徑在1000公尺以下的彎道就有上百處。台鐵東部截彎取直計畫在去年報交通部及行政院，其中16處涵蓋在鐵道局的花東雙軌電氣化中，另外並包含龜山至外澳3處，這次也將原先未在計畫中的新馬彎道納入。

▲陳仲俊表示，軌道路線曲線半徑越小，彎度就越彎，台鐵規劃針對東部20處進行截彎曲直工程，強化行車安全。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵工務處處長陳仲俊指出，過去因為新馬彎道已完成雙線、電氣化工程，若改掉彎道，整個新馬站就會消失，會影響到很多人，不過在事故後，地方對於新馬站改善接受度高，再加上附近是公有土地，用地取得上問題不大，因此會率先從新馬彎道進行改善，初步規劃2020年開工，2022年底完工。

▲▼新馬站截彎取直計畫。（圖／台鐵提供）

根據規劃，新馬站改善範圍自武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約2600公尺，預計會將新馬站北移1440公尺至武荖坑橋北端，距現冬山站約2750公尺、蘇澳新站約2350公尺，屆時新馬站的曲線半徑也會從原來306公尺改成500公尺，工程將耗資6億元。

在截彎取直計畫中，改善幅度最大的則是猴硐到雙溪間，總共要進行16處曲線改善，耗資95.4億。陳仲俊說，由於這整段幾乎都是300公尺半徑彎道組成的路線，最大波度更達到16.8%，以往北上貨物列車由於坡度大，經常會發生爬不上牡丹車站的狀況，必須另外加掛輔機牽引，也容易造成路線阻塞。

▲▼猴硐到雙溪間截彎取直計畫。（圖／台鐵提供）

未來在進行改善後，希望把能把彎道曲線半徑放大為1000公尺，坡度降到10%以下，屆時在彎道改善後，行車會比較安全，也可提高列車速度至130公里，預計可縮短行車時間縮短3~5分鐘。

另外，龜山至外澳間約3.2公里路段共有3處曲線半徑小於600公尺的彎道，由於容易因為大雨導致軌道積水與擋牆坍塌，因此這次也列入計畫做改善防災。改線會避開地質災害區、避免拆遷民房，由於海側已經無改線腹地，因此規劃路線將往西側（山線）偏移，預計改善需耗資19.5億，計畫核定後3年完成改善。

▲龜山至外澳間約3.2公里路段截彎取直計畫。（圖／台鐵提供）

但陳仲俊強調，為了確保安全，任何路線都有規定速限，因為速度是影響安全的最大因素，隨著彎道彎曲的程度也都會做速限，曲線半徑300公尺限速65公里、400公尺限速75公里、500公尺限速85公里，雖然彎道會改善，司機也必須在規定的限速下行駛才安全。