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直擊／日本「藍武士號」來了　南海電鐵彩繪列車1/16起西部幹線上路

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▲▼南海電鐵彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲南海電鐵「日台友誼號」彩繪列車正式亮相，特地空運南海藍原裝塗料來台進行塗裝工程。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

日本超炫藍武士號來了！由日本南海電鐵、台鐵和台灣視野文創合作的2列塗裝彩繪列車1月14日起正式在台亮相。擁有大阪風情「大阪城」、南海電鐵「關空戰士圖騰」等象徵關西的元素首度躍上台鐵車身，上午在樹林車站舉行首航儀式後，分別於1月16日、17日正式運行，要讓民眾過年返鄉或外出遊玩時搭乘台鐵更加搶鏡。

▲▼南海電鐵彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲南海電鐵在台推出「藍武士號」、「日台友誼號」2列彩繪列車機車頭，1/16起運行在七堵到潮州之間，另有部分班次會延長至台東。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，為推出這列塗裝彩繪列車，日本南海電鐵特地將油漆塗料「南海藍」初次空運來台進行塗裝工程，與台鐵列車相互融合，列車外觀的色彩不僅與日本南海電鐵一模一樣，讓人搭乘時彷彿置身大阪，更具有台日友好的含義。

▲▼台日合作，台鐵攜手南海電鐵推出彩繪列車。（圖／鐵道迷提供）

▲台鐵攜手南海電鐵推出「藍武士號」彩繪列車。（圖／鐵道迷提供）

活動當日，交通部觀光局、日本台灣交流協會、日本南海電鐵、台鐵及台灣視野文創等主協辦單位代表親臨現場，藉由特急Rapi:t暱稱「藍武士號」的發表、以及台灣「藍武士號」、「日台友誼號」二輛列車運行，載著日本民眾的友好心情前來台灣，更要喚起台灣民眾往日本關西旅遊的興趣，促進深化台日間的友好觀光交流。

南海電鐵董事佃吉朗表示，南海電鐵在日本關西地區擁有130年以上歷史，行經南大阪及和歌山、關西機場等路線，搭乘南海電鐵特急Rapi:t暱稱「藍武士號」，由關西機場到南海難波站最快只需要34分鐘，旅客再轉乘大阪地下鐵就可以暢遊大阪各大知名景點。這次在台推出2列彩繪列車機車頭，希望可以提升南海電鐵在台知名度以及企業形象，更期待藍武士號、日台友誼號能帥氣的在台灣鐵道上奔馳。

▲▼南海電鐵彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲南海電鐵盼透過彩繪列車機車頭，提升「藍武士號」在台知名度及企業形象。（圖／台鐵提供）

這次合作的兩輛彩繪機車頭為台鐵E200系列，牽引莒光號列車為主，運行範圍為七堵到潮州之間，另有部分班次會延長至台東。塗裝彩繪列車「台日友誼號」將於1月16日開始運行，而「藍武士號」則1月17日開始運行，預計運行至少半年，每日運行情報也將於煜翔夢工坊及台鐵少女Facebook官方粉絲頁公開。

而鐵道迷最關心的彩繪機車頭模型，將由南海電鐵在台委託視野文創進行生產製作，預計於2019年12月於推出此兩款彩繪機車頭模型，各限量150套。此外，南海電鐵與視野文創亦將針對新式電車1:150 N規格模型商品展開合作，相關內容預計於2019年夏天公開。

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關鍵字：台鐵,南海電鐵,台鐵彩繪列車,藍武士號,台日友誼號

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