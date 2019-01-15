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懷疑女友不動產遭侵吞　幫出頭竟朝女職員潑酸

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▲▼▲廖男昨天持硫酸到大同區埋伏、潑灑。（圖／ETtoday資料照）

▲廖男持硫酸到大同區埋伏、潑灑。今遭高院判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市廖姓男子與林姓女友，因女友的不動產與地產公司有房地、借貸糾紛，男子不滿，2017年7月間，廖男與女友到地產公司解決，剛好遇到黃姓女職員正要騎機車離開，2人擋住機車後，廖男竟拿出硫酸潑灑黃女，造成她全身32%嚴重灼傷。2人被依「殺人未遂罪」起訴，廖男一審被依「重傷害罪」判刑6年半，林女則因不知男友攜帶硫酸，僅依「妨害自由罪」處拘役50日。案經上訴，高等法院15日二審仍將他判刑6年半。可上訴。

判決指出，廖男、林女與地產公司楊姓負責人、黃姓女職員有房屋土地、140萬借貸等糾紛，廖男心生不滿，2017年7月6日將用來清洗魚缸的1瓶硫酸藏於車內，邀林女共赴地產公司等候黃女或楊男解決糾紛。

兩人到台北市民生西路上時，剛好遇到騎機車要外出的黃女，林女遂以肉身擋在機車前，廖男則趁機取出硫酸，自黃女後方對其潑灑。黃女突遭灼傷，嚇得棄車逃回附近住處沖洗，林女則嚇得報警直呼「我男友要殺人了！他要殺人啦！」。

潑酸的廖男自己也被硫酸噴濺受傷，他竟衝向附近的大同警分局民族西路派出所，向值班警員大叫「我要沖水！借我水！我被人潑硫酸了！」員警調查後找上黃女，黃女全身遭32%嚴重灼傷，指證被廖男潑酸、林女擋車。廖男這時也自首坦承犯案，警方將2人移送法辦，檢方對2人均依「殺人未遂罪」提起公訴。

一審士林地院審理後，認為廖男行為構成「重傷害罪」，但因符合自首減刑，因此判刑6年6月；林女則主張不知男友暗藏硫酸。一審法院調查後認為，廖男行兇時林女與黃女正在爭執，相距不遠，林女很有可能被潑及，因此認定林女不知情，僅依妨害自由罪」處拘役50日，得易科罰金5萬元。

案經上訴，高等法院二審15日宣判，高院駁回上訴，仍處廖男6年半、林女拘役50日。林女部分先行定讞，廖男的部分仍可上訴第三審。
 

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關鍵字：法律,人權,潑酸,地產公司,女友,男友,判刑,二審,高等法院,女職員,硫酸

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