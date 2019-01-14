李永然／文化政策該重視　那宗教信仰自由的保障呢

▲《文化基本法》草案於元月10日經行政院通過，但去年的《宗教基本法》卻遭立院擱置，如何明文保障人民的宗教信仰自由？（圖／視覺中國）

行政院院會於2019年元月10日通過文化部所擬具的《文化基本法》草案，該法規定人民享有選擇語言進行表達、溝通、傳播及創作的權利，同時國家應訂定文化傳播政策，維護多元意見表達，保障國民知的權利。該草案內容可見政府對文化政策的重視，筆者樂見其成。

但此不禁令人想起2018年10月間由立委王金平所領銜，跨黨派36位委員林岱樺、馬文君等連署提出的《宗教基本法》草案，並不像《文化基本法》這般幸運，僅因少數幾位立委透過媒體操作，使原本是我國宗教立法的一椿美事，不幸遭到在立法院擱置的命運。筆者在此呼籲目前民調處於低迷的執政黨，若能使《宗教基本法》草案迅速完成立法，將可獲廣泛民眾的喝采及國際間的讚賞。其理由有三：

一、我國已經有不少基本法，「宗教」基於同一理由也有制定的必要：我國為保障原住民族基本權利，而制定《原住民族基本法》；為保障客家族群集體權益，而制定《客家基本法》；為確立政府推動科學技術發展的基本方針與原則，而制定《科學技術基本法》；為保障人民學習及教育的權利，確立教育基本方針，而制定《教育基本法》。

按我國《憲法》第13條既然規定保障人民宗教信仰自由，此一抽象的《憲法》條文，令「宗教信仰自由」保障的具體內涵及宗教信仰自由的基本方針與原則，無法讓政府及人民普遍認知及理解，導致所制訂的法律侵犯宗教信仰自由時有所聞，故宜比照「原住民族」、「客家族群」、「科學技術」、「教育」、「文化」等制定基本法的方式，透過制訂《宗教基本法》，落實《憲法》第13條的宗教信仰自由的保障。

二、落實聯合國《公民及政治權利公約》對宗教信仰自由的保障，應制訂《宗教基本法》：自2009年12月10日起，聯合國《公民及政治權利公約》已具有我國國內法的效力，該公約第18條規定宗教信仰自由的具體內容，聯合國於1981年11月25日也宣布《消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不容忍和歧視宣言》，聯合國針對兩公約中宗教自由第22號一般性意見，這些內容均具有國內法的效力，足堪做為我國《憲法》第13條宗教信仰自由保障的內容；如能將其重要者歸納出基本方針及原則，即可成為《宗教基本法》的基本架構，使國內未來之《宗教團體法》或其他法令的制定，能有一框架依據，而無違反《憲法》第13條之虞。

三、制定《宗教基本法》後，促使《宗教團體法》草案能快速完善立法並通過：我國各種團體（社團、財團法人）林立，在社團方面如：職業團體、社會團體、政治團體、宗教團體等，這些團體本質上各有不同；過去便宜行事，僅粗糙地運用《人民團體法》規範，現在政府已意識到有個別立法的必要，現已完成《政黨法》，至於《職業團體法》、《社會團體法》草案也正在立法審議中。另外，《財團法人法》也已三讀通過完成制定。

目前唯獨《宗教團體法》多次進出立法院，十餘年來未能完成立法，其原因不外主管機關或有些立法委員欠缺宗教信仰自由保障的思維，致草案內容行政管制密度過高。如果《宗教基本法》草案能先通過立法，則依循這些宗教基本方針及原則而制定《宗教團體法》，必然容易獲得共識而順利完成三讀立法，我國社團、財團的整體管理法律即告完備！

綜合三項理由，《宗教團體法》草案乃具有急迫性，希望少數反對的立委宜就草案內容理性對話、溝通、討論，切勿將之妖魔化，扭曲立法原意，而應真正用心地為我國「宗教人權」的保障付出心力，完成《宗教基本法》，使我國成為宗教大國，深信在國際社會上必獲喝采！

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。