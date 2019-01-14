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父點頭才能出門「男人最棒」　沙國猛女謀劃6個月逃離地獄險死

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▲▼ 沙烏地阿拉伯18歲逃家少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）飛抵加拿大多倫多，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）前來接機。（圖／路透）

▲奎農飛抵加拿大多倫多，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）前來接機。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）逃離家裡，12日抵達加拿大並獲得庇護，外界也開始關注沙國女性的人權問題。24歲的薩爾瓦（Salwa）有著另一個類似的故事，8個月前她與19歲的妹妹逃離沙國，現居加拿大蒙特婁，「我與家人已沒有任何聯繫，但我認為這對我們都好。」

英國廣播公司（BBC）報導，薩爾瓦來自保守的沙國，女性要獲得男性親屬批准才能做許多事情，她與妹妹一心想離開家鄉，為此計畫整整6年，「但我們需要護照與身分證才能這樣做。」她的護照原本被家人拿走，後來她偷走鑰匙，默默拿回自己與妹妹的相關證件。

事實上，薩爾瓦受到相當嚴厲的管控，沒有家人的同意，她就無法離開住處，最後只好趁著半夜溜出來，「這非常危險，如果我被抓到，他們就會傷害我。」所幸，她成功取回護照，還拿走父親的手機。

▲▼沙烏地阿拉伯解除禁令，允許女性觀看足球比賽。（圖／路透）▲▼2018年開始發放駕照給婦女。（圖／達志圖庫／美聯社）

▲沙國近年來雖解除多項對女性的禁令，但女性還是受到壓迫。（圖／達志圖庫／美聯社）

薩爾瓦思慮縝密，利用爸爸的手機，她在內政部的網站登錄對方的帳號，並將號碼改成她自己的，同時她做了一些設定，讓外人以為她獲准可以離開沙國。接著，就是逃亡之旅。

「我們在大家睡覺時離開了，這非常非常緊張。」由於不能開車，薩爾瓦便叫了計程車，幸運的是沙國的小黃司機很多都來自國外，並不會認為她與妹妹單獨在外很可疑，她們抵達首都利雅德附近的哈立德國王國際機場，「如果有人注意到我們在幹什麼，我想我們會被殺死。」

為了逃出沙國，薩爾瓦早就做好準備，她讀書時曾在醫院工作，存到足夠的錢購買機票以及到德國的過境簽證，後來也領取部分失業救濟金，「我和妹妹登上飛往德國的航班，這是我第一次搭飛機，非常棒，我感到很高興又害怕，我感覺到了一切。」

▲▼ 沙烏地阿拉伯女性。（圖／路透社）

▲想要迎接自由，沙國女性還有很長一段路要走。（圖／路透社）

薩爾瓦的父親發現女兒不在家時，他打給警察，但早就為時已晚。薩爾瓦更改了爸爸在網站中的電話號碼，所以她收到警方的來電，等到抵達德國時，她馬上尋求法律援助，申請律師，最後她選擇的是在人權方面擁有極高聲譽的加拿大，「我聽說有敘利亞難民被安置在那的消息，認為那會是最好的地方。」

慶幸的是，薩爾瓦的申請成功通過，她來到多倫多時看見了加拿大的國旗，內心滿是驚奇，如今她與妹妹在蒙特婁生活，沒有人可以再強迫她去做不想做的事。她感到非常快樂、自由，可以穿想穿的衣服，欣賞秋天的景致與白雪，「我正在學習法文，這很難，我也學習騎腳踏車、游泳與滑冰。」

回想在沙國的日子，薩爾瓦形容「沒有生命氣息」，她被傷害，被告訴男人總是優越的，還必須祈禱與禁食，「他們在沙烏地阿拉伯可能會有更多的錢，但這裡比較好，因為當我想離開公寓時，我只要出門就好，不必經過同意，我只是單純出去就可以了。」

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關鍵字：沙烏地阿拉伯,女性,人權,難民,加拿大,北美要聞

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