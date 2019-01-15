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首場行動市政會議谷關登場　盧秀燕：看見和平、谷關、梨山

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▲台中市長盧秀燕。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕與出席和平區里長親切握手。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中市首場行動市政會議15日谷關登場，台中市長盧秀燕率領各局處長舉辦第369次市政會議；台中市長盧秀燕表示，和平是台灣的旅遊勝地，物產豐饒，更提及就職典禮發送谷關空氣瓶，就是為了讓要大家「看見和平、看見谷關、看見梨山」。

盧秀燕指出，政府存在目的就是要服務民眾，不應該是高高在上，也不應該麻煩地方士紳常常跑市政府，應由市府主動來關心民眾「接地氣」服務大家。未來將到29個區分別召開行動市政會議，第一方面可展現新市府團隊的態度並向大家請益和報告；第二方面，只有到當地才能夠更加感受它的重要性及需求性，這就是行動市政會議最主要的目的。

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕提及，發送谷關空氣瓶，目的就是要讓大家看見和平、谷關、梨山。（圖／記者陳玉攝）

盧秀燕說，和平區是離市政府最遠的一個行政區，物產豐富、人民和善，「最好的一個區域應該要把它發揚光大」；盧秀燕指出，大家可以在我就職典禮時候我發了和平谷關的空氣瓶子，目的就是要讓大家看見和平、看見谷關、看見梨山，

盧秀燕也指出，和平是台灣的旅遊勝地，也是物產最豐富的地方，但前幾年經濟不景氣，都市地方都景氣不好、更何況是這個地區，這就是身為政府的首長的責任，「拼經濟、拼經濟、拼經濟」，這是我們非常重要的任務。

隨後由觀旅局長林筱淇、交通局長葉昭甫分別專案報告「谷關溫泉季系列活動與2019中台灣元宵燈會規劃報告」、「台中花博市民免費入園措施」及和平區公所「台中花博市民免費入園措施」。

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